BPJAMSOSTEK Silaturahmi Secara Virtual dengan Serikat Pekerja DKI

BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta adakan pertemuan secara virtual dengan 41 anggota Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se- DKI Jakarta dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi tentang Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) sekaligus berdiskusi tentang peran serta BPJAMSOSTEK dalam upaya penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pertemuan yang di moderatori oleh Arif Zahari, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan ini dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK (Eko Darwanto dan Rekson Silaban) dan juga 17 Kepala Kantor Cabang se-DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Cotta Sembiring, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK DKI Jakarta, mengatakan pihaknya ingin me-review terkait apa saja yang dilakukan BPJAMSOSTEK dalam melakukan pelayanan selama masa pandemi Covid-19.Pertama adalah BPJAMSOSTEK menyiapkan protokol tata cara kerja, yang mana biasanya kita bekerja dari kantor kita lakukan pekerjaan dari rumah atau WFH (Work from Home).

Terkait dengan seruan WFH, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah DKI Jakarta juga melaksanakan WFH sejak 23 Maret 2020. Penerapkan WFH yang dilakukan BPJAMSOSTEK untuk melaksanakan himbauan Presiden Jokowi dan mengikuti surat perintah dari Gubernur DKI yang melaksanakan PSBB, yang meminta untuk sekolah, beribadah, dan bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19.

"Namun dengan WFH ini, banyak yang mengartikan bahwa sikap BPJAMSOSTEK dengan WFH ini seolah-olah kita tidak melayani peserta dan seolah-olah kita libur atau cuti,” Ujar Cotta

Cotta menegaskan bahwa selama pandemi Covid-19 dan penerapan WFH, Kantor BPJAMSOSTEK tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta.

BPJAMSOSTEK sejak 23 Maret 2020 telah menerapkan protokol layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) untuk menerapkan sosial distancing dan psycal distancing guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Dengan banyaknya peserta yang memberikan testimoni atau respons positif di media sosial baik melalui video, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instragram maupun email terhadap pelayanan digital Lapak Asik ini, merupakan bukti nyata bahwa BPJAMSOSTEK tetap menjalankan amanahnya dalam melayani peserta meskipun sedang menjalani WFH", jelas Cotta.

Selama menjalankan masa WFH, dari periode 24 Maret 2020 hingga 27 April 2020 BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta melalui Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) sudah membayarkan klaim jaminan sebesar Rp.362.264.484.161,- dengan 17.545 kasus.

Waspada calo digital

Namun Cotta mengingatkan bahwa ada sebagian pekerja atau peserta yang tidak bisa dan tidak memahami penggunaan Lapak Asik secara online ternyata telah dimanfaatkan ‘para calo digital’.

“Ada info,sekarang ini, peserta yang tidak bisa menggunakan Lapak Asik telah dimanfaatkan oleh calo-calo digital. Harapan kami kawan-kawan di serikat pekerja dan serikat buruh supaya membantu kawan-kawannya agar tidak terjebak calo-calo digital,” papar Cotta.

Ia menyayangkan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini yang serba sulit ternyata ada calo-calo digital yang memanfaatkan peserta BPJAMSOSTEK.

Untuk memudahkan pekerja dan meminimalisir praktek percaloan tersebut BPJAMSOSTEK di jajaran Kanwil DKI Jakarta telah membuat bantuan tutorial cara klaim melalui link s.id/lapakasikdki.

“Sebenarnya ada drop box kalau memang tak bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dengan diantar dokumennya memang tak ketemu dengan petugas BPJAMSOSTEK. Dokumen akan diverifikasi dan dilanjutkan untuk proses klaim,” jelas Cotta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan BPJAMSOSTEK atau terkait Protokol Lapak Asik, peserta dapat menghubungi Layanan Masyarakat 175, atau melalui situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan akun resmi BPJAMSOSTEK di Facebook BPJS Ketenagakerjaan atau Twitter @bpjstkinfo atau akun Youtube BPJS Ketenagakerjaan youtube bit.ly/LAPAKASIK.

May Day diisi bakti sosial

Di sisi lain, pada Jumat atau 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan May Day. Saat pertemuan virtual, Cotta mengatakan biasanya para buruh dan pekerja akan merayakan May Day dengan melibatkan banyak orang.

Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menerapkan social dan physical distancing, berkerumun adalah tindakan yang sangat berisiko terjadinya penularan virus korona yang bisa melalui udara dan tindakan yang dilarang.

Dalam rapat virtual, anggota serikat pekerja dan buruh mengusulkan agar peringatan May Day 2020 diisi dengan melakukan bakti sosial dengan membagikan bantuan. Serikat pekerja dan buruh juga mengajak BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta terlibat dalam kegiataan bantuan sosial dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional.

Saat menanggapi usulan tersebut, Cotta menyambut baik gagasan dari anggota serikat pekerja dan buruh. Ia menegaskan pihaknya siap memberi dukungan.

Untuk kegiatan baksos ini BPJAMSOSTEK dijajaran Kanwil DKI Jakarta sudah melaksanakan dalam bentuk Pemberian sembako sebanyak 875 paket, bantuan beras sebanyak 5.85 Ton, bantuan masker sebanyak 3.500 lembar, hand sanitizer sebanyak 100 pcs dan 100 liter, 200 nasi boks setiap hari Jumat dan donasi lainnya yang dikoordinir oleh kantor pusat berupa donasi uang sebesar Rp.555.461.810 dan pemberian makan gratis untuk ojol sebanyak 15.000 paket di 150 warung Tegal.

Di sisi lain, Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Eko Darwanto dalam menyikapi usulan rencana peringatan May Day mengatakan, "Peringatan May Day tahun ini akan berbeda dengan May Day tahun lalu, kita harapkan May Day tahun ini lebih memperkuat penanganan Covid-19 dan memperkuat daya tahan temen-temen peserta dengan berbagai program, agar perusahaan tetap eksis menjalankan usahanya dan para pekerjanya tetap bisa bekerja tanpa terkena PHK atau dirumahkan".

Sementara anggota Dewan Pengawas lainya, Rekson Silaban memberikan tanggapanya terhadap pelaksanaan protokol lapak asik, pada awal penerapannya memang terdapat kendala tapi Alhamdulillah saat ini sudah mencapai lebih dari 85%.

Terkait usulan kegiatan bantuan sosial dalam peringatan may day mendatang, dirinya mengusulkan kegiatan tersebut bisa dikoordinir oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta dan dalam pelaksanaannya nanti agar disesuaikan dengan protokol penanganan Covid -19. (RO/OL-09)