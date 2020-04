Tagar #BupatiKlatenMemalukan Trending di Twitter, Ada Apa?

TAGAR #BupatiKlatenMemalukan jadi trending di media sosial twitter. Setidaknya saat diakses Selasa (27/4) Pukul 18.39 WIB, tagar tersebut dicuitkan sebanyak 13.200 kali.

Rupa-rupanya netizen geram dengan kejadian yang sempat ramai di media sosial dengan beredarnya Foto Hand Sanitizer yang merupakan bantuan Kementerian Sosial namun ditempelkan stiker Bupati Klaten Sri Mulyani. Persisnya pada Hand Sanitizer yang dibagikan ke warga itu tertulis : 'Hand Sanitizer Bantuan Bupati Ibu Hj. Ari Mulyani. Pada stiker juga terpampang foto bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. Warganet menganggap aksi tersebut tak patut karena memakai bansos pemerintah pusat untuk kepentingan politik pribadi sang Bupati.

Akun @SaktiPancasona misalnya menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan saat masyarakat menghadapi wabah.

"#BupatiKlatenMemalukan. Seriously Bu, we don’t need your ultra narcissistic personality in the midst of this pandemic—we need you to functioning properly as a Bupati. And this thirst over exposure you craved are brought nothing but shame—grow up, you’re a pejabat publik," cuitnya.

Akun @fdgmm juga mengutarakan kekesalannya. "It's funny to see her face in every corner of the city. Maybe tomorrow you can find it in your underwear #BupatiKlatenMemalukan," cicitnya.

Terpisah saat dikonfirmasi media, Bupati Klaten memastikan bahwa kejadian tersebut murni kekeliruan yang terjadi di lapangan.

"Ada kekeliruan di lapangan dan saya sudah klarifikasi. Kalian koq senang bgt ya kalau ada begitu," ungkap Sri saat dikonfirmasi wartawan di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (27/4). (OL-6)