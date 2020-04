Ayo Raih Beasiswa The Future Leader Scholarship di PPM SoM

Hi guys, are you #thenextleader? Siapa sih yang enggak mau sukses dan #siapmenjadipemipinbangsa? Memang tidak mudah ya, Sobat! Seorang pemimpin harus menguasai berbagai skill, baik soft skill maupun hard skill yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan pengalaman.

Pemimpin yang hebat harus sigap mengambil keputusan dan mengarahkan timnya. Ini semua hanya dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa leadership. Nih contohnya, pernahkah kalian nonton Drama Korea yang sedang hits, Itaewon Class?

Drama ini memiliki nilai dan pesan penting tentang apa itu bisnis, leadership, dan manajemen. Menceritakan perjuangan Park Sae Ro Yi dalam membangun bisnis Restoran DanBam. Park Sae Ro Yi selalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan berbagai “badai” yang menghadang.

Ia dan staf restoran sering menghadapi banyak masalah. Namun, dengan riset yang mendalam dan teknik musyawarah, bisnis restoran mereka mampu bertahan di tengah terjangan problema.

Belajar leadership bisa didapat dari sekolah. Selain itu, kita juga bisa banyak belajar hal berharga dari pengalaman orang lain, membaca buku, ikut seminar, dan memperkaya diri serta wawasan.

Terlepas dari itu semua, memang tidak semua orang terlahir untuk #siapmenjadipemipinbangsa. Jadi, dengan kata lain, leadership atau kepemimpinan hanya bisa dibentuk dengan belajar dan pengalaman. Maka itu Sobat, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk karakter kepemimpinan yang lebih memadai.

Hanya saja, maukah kamu meraih kesempatan itu?

Untungnya, kesempatan untuk belajar leadership untuk merintis karier atau membangun bisnis yang sukses saat ini sudah terbuka lebar dengan adanya program The Future Leader Scholarship (TFL).

Program ini merupakan pemberian beasiswa Magister Manajemen dari PPM School of Management yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen dan bisnis.

Program ini selalu rutin diadakan dalam rangka bakti kepada Indonesia yang diwujud nyatakan dalam pengembangan SDM dan pemimpin masa depan di bidang ilmu manajemen dan bisnis.

TFL memberikan kesempatan kepada 20 penerima beasiswa penuh dengan masing-masing perolehan sejumlah Rp117.500.000.

Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh pelamar yang terpilih dalam program beasiswa TFL Magister Manajemen (S2) dari PPM School of Management. Antara lain, gratis biaya kuliah, tunjangan biaya hidup, dan pembelajaran atas pengembangan softskill.

Syarat penerima beasiswa TFL.

Pelamar yang berhak mengajukan penerimaan Beasiswa TFL Magister Manajemen (S2) dari PPM School of Management adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Sarjana (S1) dari segala jurusan, IPK Minimal 3,00, aktif dalam organisasi maupun komunitas, usia maksimal 26 tahun, serta single (belum menikah).

Selain itu, para pelamar #ppmthefutureleader juga harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi yang bisa dilihat langsung pada https://bit.ly/TFL2020ppm

Pendaftaran Beasiswa TFL 12 oleh PPM SoM

The Future Leader (TFL), Master of Management (S2) dari PPM School of Management akan membuka pendaftaran pada 4 Mei 2020 hingga 15 Juli 2020. Pendaftaran bisa dilakukan secara online pada tautan https://bit.ly/TFL2020ppm.

Nah guys, apalagi yang kamu tunggu! Wujudkan kesuksesanmu di masa depan dengan program The Future Leader (TFL), Master of Management (S2) dari PPM School of Management.

Kesempatan tak pernah datang dua kali, so grab it fast! Mudah-mudahan kamulah salah satu #ppmthefutureleader selanjutnya ya. Good luck, guys!