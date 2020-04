Mira Lesmana Bocorkan Rahasia Kejomloan Nicholas Saputra

Publik barangkali sudah mafhum kedekatan antara produser film Mira Lesmana dengan aktor Nicholas Saputra. Keakraban yang terbentuk sejak proyek film Miles Films, Ada Apa Dengan Cinta (AADC) pertama, pada 2002. Film yang mencuatkan nama Nicholas, ke jajaran aktor (muda) bertalenta di Tanah Air.

Sejak saat itu, keduanya beberapa kali menjalin kerja sama, antara lain lewat film Gie dan Pendekar Tongkat Emas.

Dengan melihat durasi bertemanan mereka yang nyaris dua dekade, wajar bila Mira mengetahui rahasia-rahasia kecil Nicholas. Salah satunya ia ungkap dalam program live Instagram @milesfilms, CabinFever, bersama Nicholas, Senin (27/4).

Menurut Mira, banyak orang menanyakan kepadanya mengapa hingga kini Nicholas masih melajang. Padahal, sebenarnya pria yang hobi travelling itu beberapa tahun lalu sudah siap mengakhiri kejomloannya.

"If only the know. Beberapa tahun lalu, sekitar 15 tahun lalu, ini enggak banyak yang tahu, bahkan Riri (produser film Riri Riza - red) juga enggak tahu, lo bilang ke gue, lo siap, lo udah mau menikah. Terus apa yang gue katakan ke elo, Nic, bisa lo share?" kata Mira.

"Jangan," ujar Nicholas yang disambut tawa Mira.

"Gue syok banget. Gue bilang 'don't'...'Ngapain? Lo masih sangat muda'," kenang Mira.

Kakak musikus Indra Lesmana kemudian menanyakan ke Nico apakah ia salah menjawab hal itu, dan berharap bukan karena dirinya, aktor berusia 36 tahun tersebut belum juga menikah.

"Gue sama sekali enggak menyalahkan elo. Gue bersyukur juga sebenarnya, maksudnya, gue menikmati sekarang," cetus Nicholas sambil tertawa-tawa. (M-2)