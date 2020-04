Di New York, 33 WNI Positif Covid-19, 10 Meninggal Dunia

SEDIKITNYA 33 warga negara Indonesia (WNI) terjangkit covid-19 di New York, Amerika Serikat (AS), dengan sepuluh di antaranya meninggal dunia, Angka tersebut disampaikan Konsulat Jendral Republik Indonesia KJRI di New York, Minggu (26/4).

“Berdasarkan laporan yang diterima KJRI New York, sampai dengan 26 April 2020, terdapat 33 WNI yang terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah kerja KJRI New York. Sepuluh di antaranya meninggal dunia, lima dirawat di rumah sakit, 13 menjalani karantina mandiri, sementara lima lainnya dinyatakan sembuh,” kata pernyataan itu, yang dikutip dari VOA Indonesia, Senin (27/4).

Namun, KJRI New York menggarisbawahi jumlah itu di luar WNI yang mungkin terpapar virus mematikan ini tetapi tidak atau belum melaporkan diri.

New York adalah negara bagian yang paling terpapar pandemi covid-19. Hingga laporan ini disampaikan, lebih dari 290 ribu orang di New York telah terjangkit, sementara korban meninggal mencapai lebih dari 22 ribu orang. Jumlah ini hampir sepertiga dari seluruh kasus virus korona di AS.

Untuk itu, KJRI New York mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap memperhatikan dan mematuhi arahan otorita setempat. Selain juga menghindari kerumunan dan menjaga jarak atau social/physical distancing, serta selalu menjalani pola hidup sehat.

Berdasarkan data dari Universitas Johns Hopkins, Senin (27/4), jumlah korban terinfeksi covid-19 di seluruh dunia mencapai 2.965.363 orang. Sedangkan korban meninggal 206.265 dan mereka yang sembuh mencapai 863.464 orang.

Sementara di AS, jumlah keseluruhan total kasus positif covid-19 berada di angka 963.379. Sedangkan jumlah meninggal berada di angka 54.810 dan yang berhasil sembuh mencapai 106.946 jiwa. (OL-1)