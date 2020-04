​​​​​​​KBRI Washington Bagikan Paket Sembako Sehat untuk WNI

KBRI Washington D.C, Amerik Serikat, melaksanakan program pembagian paket sembako sehat untuk para WNI yang terdampak kebijakan antivirus korona. Secara khusus, bantuan tersebut ditujukan bagi yang warga Indonesia yang paling membutuhkan dan kelompok-kelompok yang dinilai paling rentan terhadap dampak wabah.

Keterangan resmi KBRI, Jumat (24/4), mengatakan pemberlakuan kebijakan untuk tinggal di rumah (stay at home/safer at home) sejak awal Maret oleh pemerintah Federal Amerika Serikat (AS) maupun pemerintah di tingkat negara bagian sebagai langkah pencegahan penyebaran covid-19 berdampak sangat besar terhadap perekonomian AS.

Di antara sektor perekonomian AS yang terdampak, bidang-bidang usaha nonesensial, seperti ritel dan restoran, serta sektor pekerjaan nonformal adalah yang paling terpukul. Tidak sedikit usaha kecil dan menengah dalam kategori tersebut terpaksa menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawainya.

Sebagai salah satu upaya untuk membantu meringankan beban tersebut, KBRI Washington D.C membagikan bantuan kebutuhan pokok untuk WNI di negara itu.

Pendataan warga terdampak dilakukan baik melalui informasi langsung dari masyarakat, atau melalui kerja sama KBRI dengan berbagai organisasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan simpul-simpul komunitas Indonesia, diantaranya IMAAM Center, Rumpun Wargi Pasundan, Paguyuban Tiyang Jawi, dan Singolodoyo.

“Jumlah sembako sehat yang dibagikan untuk tahap awal mencapai 112 paket bantuan, yang berisi beras, buah-buahan, vitamin dan masker. Terdapat 28 titik pengiriman dengan titik terjauh adalah Ellicott City, Maryland. Sementara ini, sudah dua tahap yang kita lakukan, yaitu pada tanggal 21 April dan 22 April,” ujarKetua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 KBRI Washington, D.C Theodorus Satrio Nugroho.

Baca juga: Pemimpin Dunia Lakukan Kolaborasi Global Lawan Pandemi

Wakil Duta Besar RI/Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington, D.C, Iwan Freddy Hari Susanto, menjelaskan tujuan pemberian bantuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban WNI yang terdampak, namun juga untuk menunjukkan kehadiran negara.

“Oleh karena itu, upaya ini perlu dilihat tidak hanya dari bentuk atau nilai bantuannya, namun juga dari sisi pelibatan, kerja sama, dan gotong royong seluruh komponen dan simpul-simpul masyarakat Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi vitamin moril bagi sesama warga Indonesia di perantauan, kita tidak sendirian di saat mengalami kesulitan ini,” tambah Iwan saat melepas Tim Satgas Covid KBRI Washington, D.C. yang akan mendistribusikan bantuan.

Inisiatif tersebut mendapatkan sambutan yang sangat positif dari para WNI penerima bantuan paket sembako tersebut. Salah satunya Ruslan, seorang WNI yang bermukim di Fairfax, Virginia.

Senada dengan Ruslan, IMAAM Center yang menjadi salah satu mitra kegiatan ini, juga menyampaikan apresiasinya. “Alhamdulillah kami sudah menerima bantuan sumbangan sembako sebanyak 37 paket dari KBRI Washington, D.C. pada Rabu, 22 April. Semoga sumbangan ini akan memberikan manfaat dan berkah untuk keluarga IMAAM,” kata organisasi tersebut di laman resminya.

Meskipun diserahkan secara langsung kepada penerima, program pembagian sembako tersebut tetap memperhatikan pedoman-pedoman social distancing atau jaga jarak, serta pedoman lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Federal maupun otoritas setempat.

Meskipun data terakhir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS menunjukkan kurva penyebaran covid-19 di AS mulai cenderung mendatar, pandemi diprediksi masih akan berlangsung cukup lama.

Untuk itu, KBRI Washington, D.C akan melakukan kegiatan pembagian paket sembako tersebut secara berkala. (A-2)