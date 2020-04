Awal Ramadan Sepi, Harga Sejumlah Komoditas Turun

MEMASUKI Ramadan 1441 Hijriah, Pasar Gede Klaten (Jateng), masih lengang. Sementara harga bahan pangan kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional itu bergerak turun sejak merebak wabah covid-19. Pantauan Media Indonesia di pasar tradisional dalam kota tersebut, Sabtu (25/4), situasi perdagangan di awal bulan puasa ini belum ramai. Hal itu dikeluhkan para pedagang pasar karena sepi pembeli.

"Pasar ini sepi sejak merebak wabah covid-19. Karena itu, tidak heran jika lapak pedagang banyak yang kosong. Awal bulan puasa pun situasi pasar masih sepi," kata Ngatmi, 47, pedagang sayur.

Ngatmi menunjukkan dagangannya yang hingga siang hari masih banyak karena sepinya pembeli. Padahal harga komoditas pangan ini stabil, bahkan beberapa di antaranya cenderung turun. Di pasar tradisional tersebut, harga semua jenis cabai turun. Sekarang haarga cabai rawit Rp20.000 per kilogram, cabai merah besar (teropong) Rp12.000, dan cabai keriting Rp12.000 per kilogram.

Untuk bawang putih dan bawang merah harga stabil. Menurut Tri Cahyono, pedagang di los Pasar Gede Klaten, harga jual bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan bawang merah Rp45.000 per kilogram.

"Awal puasa ini harga bawang putih dan bawang merah stabil. Tetapi, kami tidak tahu kapan harga komoditas hasil pertanian itu turun atau sebaliknya akan naik nanti saat menjelang Lebaran," katanya.

Harga daging ayam sekarang turun, hanya Rp22.000 per kilogram, daging sapi kualitas II Rp95.000 dan kualitas I Rp120.000 per kilogram, dan telur ayam ras harga di pedagang Rp21.000 per kilogram.

"Kalau harga telur ayam fluktuatif. Beberapa pekan lalu, harga telur ras melonjak hingga Rp25.000-Rp26.000 per kilogram. Tetapi, saat ini turun menjadi Rp21.000 per kilogram," kata Slamet, pedagang.

Memasuki Ramadan 1441 H, harga beras medium jenis IR-64 Rp10.000 dan prima Rp11.000 per kilogram, dan Mentik Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga gula pasir masih bertahan Rp18.000 per kilogram. (OL-3)