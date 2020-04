Sutradara 'Edge of Democracy' Siapkan Dokumenter Menyoal Pandemi

Petra Costa, sutradara The Edge of Democracy, mengumumkan bahwa saat ini ia tengah bersiap untuk proyek dokumenter terbarunya, berjudul Dystopia. Dokumenter ini akan menyoroti dampak pandemi covid-19 secara global.

The Edge of Democracy merupakan film dokumenter yang mengangkat isu politik Brasil yang bergejolak baru-baru ini. Tahun lalu, ketika diputar di Festival Sundance, garapan sutradara asal Brasil ini mendapat atensi positif. Selain itu, Edge of Democracy juga masuk nominasi Oscar tahun lalu.

Costa mencuit di Twitter beberapa hari lalu terkait ajakan kolaborasi dalam proyek terbarunya. Dengan meminta siapa pun yang tertarik bergabung, untuk mengirimkan rekaman video keseharian mereka selama pandemi. Proyek ini ditujukan untuk mengungkap masalah sosial dan ketimpangan yang ditimbulkan akibat krisis covid-19.

"Kami ingin mendokumentasikan momen mendesak ini ketika pandemi covid-19 membawa ke permukaan masalah struktural kita yang paling dalam dan ketidaksetaraan yang mendefinisikan masyarakat kita," cuit sang sineas, (21/4).

“Kami ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga, komunitas, lingkungan dan kota Anda. Syuting secara horizontal apa yang Anda lihat, pikirkan, hidup, dan rasakan hari ini. Kami tidak meminta atau mendorong siapa pun untuk meninggalkan rumah! Tetapi, jika Anda benar-benar harus pergi, tolong buat film.”

Sutradara dokumenter Olmo & the Seagull, dan juga Elena, ini menambahkan, "Kami ingin membuat mozaik dengan pandangan dunia yang berbeda, untuk mencoba memahami pandemi ini."

Mereka yang ingin bergabung dalam proyek dokumenter ini diminta untuk mengirimkan video dan akan dikirim formulir terkait informasi. Sehingga Costa dan timnya dapat menghubungi para kontributor untuk melisensikan konten jika berakhir disertakan dalam final cut.

Costa termasuk kritikus terhadap pemerintahan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Bolsonaro telah berulang kali mengatakan risiko yang ditimbulkan oleh covid-19 dibesar-besarkan. (Variety/M-2)