Ramadan, Harga Pangan selain Gula di NTT Stabil

AWAL ramadan, harga bahan pangan di berbagai pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/4) relatif stabil.

Sedangkan harga gula naik bervariasi di Kota Kupang maupun di pasar tradisional di ibu kota kabupaten seperti di Sabu Raijua. Di Kota Kupang, harga gula di tingkat pedagang mulai Rp19 ribu per kilogram (kg) hingga Rp20 ribu per kg. Harga tersebut berlaku sejak Rabu (22/4).

Harga daging ayam malah turun dari Rp70 ribu per ekor menjadi Rp60 ribu per ekor, harga daging sapi normal yakni Rp90 ribu per kg, dan kentang Rp20 ribu per kg. Minyak goreng kemasan Rp25 ribu untuk kemasan 2 kilogram, namun di pasar swalayan, minyak goreng merek tertentu dijual lebih murah yakni Rp24 ribu per dua kilogram.

Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke mengatakan, harga gula di daerah itu Rp20 ribu per kg. "Stok bahan pangan juga cukup," ujarnya saat dihubungi lewat telepon.

Dia mengatakan harga beras juga mengalami lonjakan, namun tidak terlalu tinggi. Penaikan harga beras bertepatan dengan lebaran, namun ia memastikan harga akan turun karena petani mulai memasuki panen raya. (X-15)