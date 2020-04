Riri Riza Bicara Soal Petualangan Sherina 2

RIRI Riza selalu mendapat pertanyaan tentang masa depan Petualangan Sherina 2 dalam berbagai kesempatan. Ia pun lantas memberikan jawabannya.

"Feeling-ku sih suatu hari kita pasti bekerja sama lagi," kata Riri dalam Cabin Fever live Instagram @milesfilms, Kamis (23/4).

Pemeran utama Petuangan Sherina, Sherina Munaf pun turut menimpali. "Suatu hari sepertinya."

Sutradara film Bebas itu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menanti kehadiran sekuel film Sherina masa kecil.

Sejak Petualangan Sherina muncul pada 2000, banyak yang meminta dibuatkan lanjutannya.

Kini, setelah 20 tahun berlalu, sekuel dari Petualangan Sherina belum juga ada titik terangnya. Namun, Riri dan Sherina memberi sedikit kode entah untuk film sekuel atau kerja sama dalam waktu dekat.

"Kalau teman-teman di sini bertanya soal Petualangan Sherina 2, saya, Mira, Miles Films, dan Sherina itu sangat-sangat get along well. Kita senang banget selalu bersama-sama, bersama-sama itu menjadi waktu yang istimewa. Jadi gimana nih Sher?," ujar Riri.

"Gimana ya. Sebelum pandemi ini kita lagi sering brainstrom. Apakah itu? Ditunggu saja," timpal Sherina.

Petualangan Sherina dirilis pada 7 Juni 2000. Film komedi musikal itu disutradarai Riri Riza, sedangkan musiknya ditata oleh Elfa Secioria.

Film tersebut menampilkan Sherina Munaf, Derby Romero, Mathias Muchus, Ucie Nurul, Didi Petet, Ratna Riantiarno, Djaduk Ferianto, Butet Kertaradjasa, dan lainnya. (OL-1)