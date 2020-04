Versi Sing Along Yellow Submarine akan Ditayangkan Youtube

YOUTUBE Music akan memutar versi sing along film animasi The Beatles Yellow Submarine dalam acara streaming langsung khusus, yang dapat diakses secara gratis di seluruh dunia.

Acara itu akan berlangsung pada Sabtu (25/4) pukul 23.00 WIB melalui YouTube Premier di kanal YouTube The Beatles.

Dilansir Variety, Kamis (23/4), versi sing along film ini dilengkapi lirik di bagian bawah layar untuk dapat diikuti pemirsa.

Edisi sing along The Yellow Submarine The Beatles dirilis di bioskop pada 2018 untuk merayakan ulang tahun film yang ke-50 - dan belum tersedia di layanan pemutaran film mana pun sejak itu.

Baca juga: Lockdown Dongkrak Jumlah Pendaftar Layanan Netflix

Film animasi musik psychedelic tersebut mencakup beberapa lagu terkenal The Beatles, termasuk Eleanor Rigby, When I'm Sixty-Four, Lucy In The Sky With Diamonds, All You Need Is Love, dan It's All Too Much.

Film The Yellow Submarine disutradarai George Dunning, ditulis oleh Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn, dan Erich Segal, dengan arahan seni oleh Heinz Edelmann dan skor tambahan disusun oleh George Martin.

Film ini menceritakan tentang surga yang tidak biasa bernama Pepperland, terletak jauh di bawah laut. Pepperland diceritakan sebagai tempat di mana keindahan, kebahagiaan, dan musik berkuasa.

Tapi keharmonisan damai hancur ketika Blue Meanies menyerang dengan pasukan mereka, untuk menghentikan musik dan mengeringkan Pepperland dari semua warna dan harapan.

The Beatles datang untuk menyelamatkan, bekerja sama dengan Young Fred dan the Nowhere Man dan melakukan perjalanan melintasi tujuh lautan.

Pepper's Lonely Hearts Club Band, berdamai dengan Meanies, dan memulihkan musik, warna, dan cinta kepada dunia. (OL-1)