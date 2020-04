HBO Asia Hadirkan Serial Anyar The Head pada 12 Juni

WARNERMEDIA Entertainment Networks, Kamis (23/4), mengumumkan tanggal penayangan dan merilis trailer serial HBO Asia Original terbaru, The Head, yang diproduksi bersama dengan Hulu Japan dan THE MEDIAPRO STUDIO. Serial ini akan tayang 12 Juni pukul 20.00 WIB di HBO GO dan HBO.

The Head merupakan thriller tentang bertahan hidup yang mengambil set stasiun kutub Polaris VI di Antartika dengan kegelapan Antartika yang memakan waktu berbulan-bulan, diliputi hawa dingin, angin dan hamparan es yang luas.

Sekelompok ilmuwan dari berbagai negara yang bertanggung jawab memantau operasional sepanjang malam yang panjang di kutub. Namun, di tengah musim dingin, tiba-tiba stasiun berhenti melakukan komunikasi dengan dunia luar.

Baca juga: Kisah Hidup Whitney Houston Diangkat Ke Layar Lebar

Kisah dengan alur menegangkan yang menggunakan Bahasa Inggris dan Denmark ini, hadir dalam enam episode berdurasi satu jam dan disutradarai oleh Jorge Dorado.

The Head menghadirkan sejumlah bintang internasional seperti Tomohisa Yamashita, John Lynch, Katherine O'Donnelly, Alexandre Willaume, Laura Bach, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Chris Reilly, Richard Sammel, dan Tom Lawrence.

Pengambilan gambar serial ini dilakukan di studio seluas dua ribu meter persegi di Tenerife, Spanyol, dengan perangkat stasiun penelitian Polaris VI dibangun khusus dan sebagian dari adegan dilakukan di sana, direproduksi dengan skala sebenarnya, berdasarkan informasi tata letak dan ragam pengoperasian fasilitas sains tersebut, yang memungkinkan para show-runner melakan pengambilan gambar panjag dari karakter yang bekerja di dalam stasiun secara lengkap seperti aslinya.

Kru produksi juga melakukan perjalanan menelusuri Islandia untuk mengambil beberapa eksterior dalam serial ini, meski sebagian besar adegan dilakukan dalam stasiun kutub, yang menghadirkan suasana dalam kapsul. (RO/OL-1)