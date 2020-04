Antisipasi Covid-19, 810 ABK Kapal Asing Dipulangkan ke Indonesia

SEBANYAK 810 Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pesiar asing yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipulangkan dari negara Australia melalui Pelabuhan Benoa Bali.

Para ABK tersebut merupakan PMI yang bekerja pada 4 (empat) Kapal Pesiar Asing yakni Kapal MV. Voyager Of The Seas, Kapal MV. Azamara Journey, Kapal MV. Spectrum Of The Seas dan Kapal MV. Ovation Of The Seas.

Adapun pemulangan para ABK ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

“Pemulangan para ABK Kapal dari Australia ini mendapat pengawalan yang cukup ketat oleh Petugas mulai dari pengamanan di area sektor laut, pengamanan area sektor darat, serta pengangkutan oleh Tim Kesehatan dan evakuasi para ABK yang terindikasi positif Covid-19,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko melalui keterangan resminya pada Media Indonesia, Kamis (23/4).

Capt. Wisnu melanjutkan, pemulangan para ABK Kapal asing dari Australia dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16 s.d 19 April 2020 melalui Pelabuhan Benoa Bali menggunakan kapal masing-masing yaitu Kapal MV. Voyager Of The Seas sebanyak 231 orang pada tanggal 16 April 2020. Selanjutnya dengan menggunakan Kapal MV. Azamara Journey sebanyak 51 orang pada tanggal 17 April 2020.

Selain itu pemulangan PMI juga menggunakan Kapal MV. Spectrum of The Seas sebanyak 208 orang pada tanggal 18 April 2020 dan Kapal MV. Terakhir, ABK dipulangkan Ovation Of The Seas sebanyak 320 pada tanggal 19 April 2020.

“Sebelum turun di Pelabuhan Benoa, seluruh ABK yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan proses pemeriksaan sesuai protokol kesehatan Covid-19 di atas kapal. Pemeriksaan ini sama seperti diterapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Bali kepada para PMI yang tiba di Bandara Ngurah Rai,” tuturnya.

Adapun dari 810 ABK Kapal Pesiar yang dipulangkan dari Australia merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, NTB, dan Sulawesi Selatan. (A-2)