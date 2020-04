Studio Ghibli Sediakan Latar Virtual untuk Video Conference

RAKSASA animasi Jepang Studio Ghibli merilis gambar latar belakang virtual untuk Zoom dan platform panggilan video lainnya, diambil dari daftar film populer mereka.

Dilaporkan NME, Kamis (23/4), studio film itu menawarkan kepada penggemar satu set yang terdiri dari 12 latar belakang berbeda yang tersedia untuk diunduh dari laman daring mereka. Delapan pertama dirilis pada 13 April dengan empat lagi ditambahkan pada 20 April.

Gambar yang tersedia termasuk gambar-gambar dari My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Nausicaa of the Valley of the Winds, Princess Mononoke, Spirited Away, dan Howl's Moving Castle.

Gerakan itu bertepatan dengan munculnya pertemuan virtual selama pandemi virus korona baru (covid-19) yang sedang berlangsung.

Film-film dari Studio Ghibli sendiri telah menjadi jauh lebih mudah diakses audiens global dalam beberapa minggu terakhir, karena koleksi 21 judul film mereka telah tersedia di Netflix. (OL-1)