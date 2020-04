Pemilik Knicks Sumbang Plasma Darah setelah Sembuh dari Korona

Pemilik klub bola basket New York Knicks, James Dolan, yang sudah sembuh dari sakit akibat virus corona, ingin membantu orang lain memerangi penyakit tersebut dengan menyumbangkan darah dan plasma.



Seorang juru bicara tim mengatakan kepada New York Post dan ESPN bahwa Dolan telah menyumbangkan darah ke Duke University Medical Center dan NYU Langone Health, dan ia berencana menyumbang plasma di berbagai fasilitas medis, Kamis (22/4).



Para ilmuwan percaya bahwa plasma dari mereka yang telah pulih dari COVID-19 bisa membantu ketika diberikan kepada pasien yang sakit karena meningkatkan antibodi dalam memerangi virus.



Dolan, 64, dinyatakan positif COVID-19 bulan lalu namun dilaporkan tidak pernah mengalami gejala yang parah. Ia baru-baru ini dinyatakan negatif. Ia terus melakukan pekerjaannya menjalankan Knicks dan Madison Square Garden dari rumah.



Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Dolan, pekan ini, memastikan para pekerja arena bahwa mereka akan dibayar hingga 31 Mei, melanjutkan janji sebelumnya bahwa ia akan mempertahankan gaji mereka hingga 3 Mei.



Menurut laman Kota New York, lebih dari 138.000 orang dinyatakan positif terpapar virus corona pada Rabu, dan hampir 10.000 kematian akibat COVID-19 telah dikonfirmasi dengan 5.000 kematian lainnya terdaftar mengidap virus tersebut sebagai kemungkinan penyebabnya. (Ant/OL-10)