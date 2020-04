Kisah Hidup Whitney Houston Diangkat Ke Layar Lebar

KISAH hidup penyanyi Whitney Houston akan diadaptasi jadi film layar lebar. Kisah hidup diva yang populer dengan lagu I Will Always Love You ini akan diangkat ke layar lebar, mulai dari awal berkarier sebagai penyanyi hingga sukses dan berakhir dengan kecanduan narkoba dan tragedi. Film tersebut sudah diberi judul dengan mengambil salah satu lagu terkenalnya, I Wanna Dance with Somebody ini mendapat dukungan penuh dari produser sekaligus mentor Whitney dalam bermusik, Clive Davis.

Produser mendeskripsikan film ini sebagai perayaan emosional dari kehidupan dan musik Whitney Houston, sekaligus membeberkan harga yang dibayar dari popularitas sebagai seorang bintang. Whitney Houston meninggal di usia 48 tahun. Ia ditemukan tenggelam di bathub hotel Beverly Hills pada 2012 setelah memakai kokain pada malam sebelum penghargaan Grammy. Sang penyanyi telah lama bergulat menghadapi adiksi narkoba.



Whitney Houston pernah membintangi beberapa film, salah satunya adalah film The Bodyguard paa 1992 yang sangat sukses. Sejak kematiannya, pemenang enam penghargaan Grammy ini beberapa kali diangkat sebagai subjek dokumenter, tapi ini jadi film panjang pertama yang akan mengangkat kisah hidupnya. Penulis film Bohemian Rhapsody Anthony McCarten ditunjuk sebagai penulis skenario, sedangkan sineas indie Stella Meghie sedang ditawari untuk duduk di bangku sutradara. Belum ada informasi mengenai pemeran dan tanggal penayangan film.

Film biopik musikal semakin populer dalam dua tahun belakangan semenjak kesuksesan Bohemian Rhapsody yang berkisah tentang pentolan band Queen, Freddie Mercury. Film itu mendapat empat penghargaan Oscar pada 2019. Selain Bohemian Rhapsody, ada pula film Rocketman yang menceritakan Elton John.