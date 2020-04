BMW Luncurkan Seri 3 Shooting Brake

BMW Indonesia meluncurkan Seri 3 Touring secara virtual. BMW Seri 3 Touring hadir dengan desain dinamis dan fungsionalitas kendaraan serbabisa.

Generasi terbaru dari model lima pintu yang sporty ini menggabungkan atribut inti dari BMW Seri 3 sedan dengan tata ruang interior lapang, prakstis, dan fleksibel. *Eksterior Seri 3 Touring baru tampil dinamis dan maskulin berkat bentuknya yang didominasi garis-garis tajam dan permukaan yang sangat berkontur.

Kabin yang lebih lapang tersaji berkat tambahan panjang 76 mm menjadi 4.709 mm jika dibandingkan dengan pendahulunya serta lebih lebar 16 mm menjadi 1.827 mm. Selain itu, ada juga penambahan tinggi 8 mm menjadi 1.470 mm. Pengendaliannya pun diklaim lebih lincah dengan penambahan jarak sumbu roda 41 mm menjadi 2.851 mm.

Kendaraan tersebut dilengkapi lampu depan BMW laser light terbaru yang merupakan fi tur teknologi tinggi yang menawarkan glare free hi beam dan konsumsi energi yang efisien. *Alhasil, pengemudi dapat menikmati visibilitas maksimal di malam hari tanpa harus menyilaukan pandangan pengemudi lain di sekitarnya. Kemewahan kendaraan ini diperkuat oleh high-gloss shadow line dengan konten tambahan di bagian jendela dan pilar-pilar yang juga memanjang ke atap.

Model yang kerap disebut sebagai station wagon, estate, atau shooting brake milik BMW ini kian menarik berkat kaca bagian belakangnya yang memiliki sudut melandai. Sementara itu, bagian ekornya menghadirkan aura sport yang menjadi ciri khas kendaraan BMW terkini dengan spoiler, lampu belakang LED, dan knalpot kembar. Karena itu, membuatnya lebih dinamis.

Varian BMW 320i Touring M Sport itu memiliki rem M Sport dengan kaliber empat piston di depan dan kaliber dua piston di bagian belakang. Selain itu, juga dilengkapi dengan mesin generasi terbaru dari BMW Twin Power Turbo empat silinder, 2.0 liter bertenaga 184 hp dan torsi 300 nm, sehingga dapat melesat dari 0-100 km/jam hanya dalam 7.5 detik.

Dengan konsumsi bahan bakar 14.9 km/l dan emisi CO2 152 g/km, kendaraan ini memberikan performa terbaik dengan efisiensi tinggi.



Ruang kabin

Seperti ciri khas BMW sejak dulu, bagian interior memiliki desain kokpit yang berfokus pada pengemudi. Dilengkapi juga roda kemudi leather BMW M Sport yang baru dirancang dengan tombol multifungsi, jahitan kontras alcantara/sensatec-black berkombinasi hitam-biru dengan sabuk pengaman BMW M, dan embellisher galvanis untuk panel kontrol.

Kabin yang lapang memberikan ruang kaki ekstra bagi penumpang dan kemudahan keluar-masuk yang lebih optimal. Di bangku belakang juga mengakomodasi tiga kursi anak, dua di antaranya dapat dipasang dengan titik-titik penghubung ISOFIX.

Selain hadirnya panoramic glassroof yang memberikan kesan kabin lebih lapang bagi semua penumpang, terdapat fi tur tailgate otomatis. Opsi comfort access 2.0 ini memungkinkan pembukaan dan penutupan pintu tanpa sentuhan saat pengemudi meninggalkan atau mendekati kendaraan. Jendela pintu bagasi juga dapat dibuka secara terpisah dengan apertur yang lebih lebar 20 mm jika dibandingkan dengan model sebelumnya.

Kendaraan tersebut, selain memiliki rigiditas bodi yang ditingkatkan hingga 25% dan koefisien of drag-nya yang hanya 0,27, juga memiliki pusat gravitasi yang rendah serta distribusi bobot depan dan belakang yang memiliki rasio 50:50. Karena itu, kendaraan keluarga ini memiliki kemampuan manuver yang lincah.

Yang lebih teristimewahnya lagi, adanya parking assistant yang mampu melakukan akselerasi, pengereman, dan penggantian gigi melalui transmisi steptronic saat berkendara masuk dan keluar dari tempat parkir sehingga pengemudi hanya perlu siaga.

All-new BMW 320i Touring M Sport tersedia dalam jumlah terbatas dan hanya tersedia di Official Store BMW di Tokopedia dengan harga Rp1,289 miliar off the road. (S-1)