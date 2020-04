Crystal Palace Klaim Sebagai Tim Profesional Tertua di Dunia

KLUB Liga Primer Inggris Crystal Palace mengklaim status sebagai tim sepak bola profesional tertua di dunia berdasar temuan baru penelitian yang menyatakan mereka memiliki keterkaitan dengan tim yang terbentuk pada 1861.

Sheffield FC, hingga saat ini, diakui FA sebagai tim sepak bola amatir tertua di dunia yang didirikan pada 24 Oktober 1857. Sedangkan, untuk tim profesional, status itu disandang Notts County yang berdiri pada November 1862.

Palace diketahui secara umum didirikan pada 1905. Tetapi, penelitian yang dituangkan dalam buku terbaru Peter Manning yang berjudul "Palace At The Palace: A History of the Crystal Palace and its Football Club 1851-1915" menyatakan Crystal Palace didirikan pada 1861 dan memainkan pertandingan pertama mereka pada Maret 1862.

Palace kemudian menggelar wawancara khusus dengan Manning dalam tayangan yang diunggah melalui laman berbagi video, YouTube, Rabu (22/4) untuk menjabarkan temuan baru tersebut.

Syahdan, pada 1852, perusahaan baja dan kaca Crystal Palace Company didirikan. Kemudian, perusahaan itu membuka lapangan kriket lima tahun kemudian yang sekaligus mendirikan klub Crystal Palace.

Tradisi Inggris era Victorian mencatat bahwa atlet kriket biasanya bermain sepak bola pada musim dingin untuk menjaga kebugaran mereka. Dampaknya, pada 1861, klub Crystal Palace mendirikan cabang sendiri untuk olahraga kulit bundar tersebut.

Klub sepak bola Crystal Palace dilaporkan memainkan pertandingan pertama mereka pada 15 Maret 1862 dan setahun berselang, ketika FA didirikan, salah satu atlet kriket Crystal Palace Frank Day menghadiri rapat perdana badan sepak bola Inggris tersebut.

Lantas ketika Piala FA edisi perdana dilangsungkan pada 1871/72, Crystal Palace ambil bagian di dalamnya dan mencapai babak semifinal.

Akan tetapi, kemudian klub Crystal Palace berhenti tampil pada pertandingan resmi sepak bola, yang berdasar analisis Manning karena hal itu merusak kondisi permukaan lapangan yang lebih diperuntukkan guna memainkan kriket.

Sepak bola kembali dimainkan klub Crystal Palace pada 1894 setelah Henry Gillman mengarahkan dewan direksi perusahaan untuk membangun stadion di area mereka dan sedikitnya 20 partai final Piala FA dimainkan di sana medio 1895-1914.

Kemudian, pada 1905, perusahaan mendirikan klub profesional Crystal Palace yang 1.700 lembar sahamnya dibeli perusahaan Crystal Palace Company, atau dalam kata lain perusahaan itu memegang hak milik klub yang mereka dirikan pada 1861.

Menanggapi temuan terbaru Manning tersebut, Ketua Crystal Palace Steve Parish mengapresiasinya sebagai bukti atas klaim mereka sebagai klub profesional tertua di dunia.

"Sebagai suporter Crystal Palace seumur hidup, luar biasa rasanya kami akhirnya memiliki klaim sah sebagai klub profesional di dunia yang masih aktif, bahwa kami hadir di rapat pertama FA dan sejarah kami berakar pada klub kriket era Victorian pada 1861," katanya dalam laman resmi Palace.

"Saya berterima kasih kepada Peter Manning atas kerja kerasnya meneliti sejarah pasti klub ini. Ini kisah luar biasa dan saya harap suporter bisa menikmatinya saat kami angkat ke film ini," ujar Parish merujuk pada tayangan berdurasi 17 menit 39 detik yang diunggah di akun YouTube Palace. (OL-1)