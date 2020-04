Upaya Taiwan Atasi Wabah Covid-19

SEJUMLAH negara terus berupaya mengatasi penyebaran virus korona baru (covid-19). Taiwan, misalnya, telah membentuk Pusat Komando Epidemi Nasional untuk mengintegrasikan sumber daya pencegahan epidemi lintas kementerian.

Meskipun Taiwan berdekat­an dengan Tiongkok secara geografis, jumlah yang terkonfirmasi per juta populasi berada di peringkat 123 dunia. Hal itu menunjukkan bahwa pekerjaan pencegah­an epidemi di Taiwan telah mencapai hasil yang luar biasa.

Seperti diungkap Chen Shih-chung selaku Menteri Kesehatan Taiwan, negara itu memberlakukan karantina rumah selama 14 hari untuk para imigran dari negara-negara yang terdampak wabah dan membangun sistem karantina elektronik melalui ponsel dari berbagai operator telekomunikasi di Taiwan.

Taiwan juga telah meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium, secara bertahap memperluas cakupan pengambilan sampel dan inspeksi, serta secara retrospektif memeriksa subjek berisiko tinggi, seperti pasien influenza yang kritis untuk mengidentifikasi kemungkinan kasus untuk perawatan isolasi.

Dalam rilis Taipei Econo­mic and Trade Office (TETO), disampaikan bahwa meskipun Taiwan bukan anggota WHO, bukan berarti Taiwan dapat dikecualikan dari kesehatan dan keselamatan global. Taiwan selama ini telah menjunjung tinggi tanggung jawab warga dunia, mematuhi Peraturan Kesehatan Internasional 2005, dan secara aktif menginformasikan kepada WHO tentang kasus yang terkonfirmasi.

Taiwan juga secara aktif berbagi dan berkomunikasi dengan banyak negara mengenai covid-19, seperti kasus yang terkonfirmasi sampai riwayat perjalanan kontak fisik. (RO/X-11)