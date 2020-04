Iran Sukses Luncurkan Satelit Militer

IRAN kemarin mengumumkan berhasil untuk kali pertama meluncurkan satelit militer.

Situs resmi Garda Revolusi Iran melaporkan bahwa satelit yang dijuluki Nour itu dikerahkan dari peluncur Qassed dari gurun Markazi, sebuah bentangan luas di dataran tinggi tengah Iran. ‘Satelit itu mengorbit Bumi pada ketinggian 425 kilometer. Ini sebuah sukses besar dan perkembangan baru di bidang ruang angkasa untuk Iran,’ tulis situs tersebut.

Ketika dunia sedang bergulat dengan pandemi virus korona (covid-19) dan harga minyak yang turun drastis, peluncuran rudal itu mungkin menandakan kesediaan baru Iran untuk mengambil risiko.

“Ini akan jadi bahan pengamatan banyak pihak, terutama di saat AS terus menekan Iran,” kata Fabian Hinz, seorang peneliti di James Martin Center for Nonproliferation Studies pada Middlebury Institute of International Studies di Monterey, California.

Hinz mengatakan, berdasarkan gambar dari media pemerintah, peluncuran itu tampaknya terjadi di pangkalan Garda Revolusi yang sebelumnya tidak disebutkan namanya di dekat Shahroud, Iran, sekitar 330 km timur laut Teheran. Pangkalan itu berada di Provinsi Semnan, tempat keberadaan Imam Khomeini Spaceport, yaitu sebuah program ruang angkasa sipil Iran.

Menteri Telekomunikasi Iran, Mohammad Javad Azari Jahromi, memuji keberhasilan peluncuran satelit itu. ‘Ucapan selamat saya berikan kepada angkatan udara Garda Revolusi atas prestasi nasional ini,’ tulisnya di Twitter dan menambahkan bahwa ia pernah mengunjungi tempat peluncuran pada tiga pekan lalu.

Iran berulang kali mencoba meluncurkan satelit di masa lalu, tapi selalu gagal. Terakhir ialah pada 9 Februari ketika Iran gagal meluncurkan satelit Zafar ke orbit.

Amerika Serikat selama ini menuding program satelit Iran ialah kedok untuk pengembangan rudal nuklir. Washington juga menuding peluncuran roket Iran ialah pelanggaran terhadap aturan pembatasan rudal balistik.

Iran bersikeras pihaknya tidak berniat menciptakan senjata nuklir. Negara itu juga menyatakan kegiatan angkasa luarnya bertujuan damai dan tidak bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Iran balik menuding AS telah melakukan terorisme ekonomi. (AFP/Al Jazeera/Hym/X-11)