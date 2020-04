Di Palu Harga Bawang Merah dan Putih Meroket

HARGA bawang merah dan bawang putih di Palu, Sulawesi Tengah, mengalami penaikan menjelang Ramadan 1441 hijriah.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Inpres Manonda Palu, harga bawang merah tembus Rp50 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp35 ribu per kg. Sedangkan harga bawang putih mencapai Rp65 ribu per kg dari harga Rp45 per kg.

Menurut pedagang, penaikan harga selain karena wabah virus korona, juga karena mendekati bulan suci ramadan. "Biasalah mau puasa harga pasti naik," aku salah satu pedagang M Yardin, Rabu (22/4).

Pedagang lainnya, Andi Robi menjelaskan, sebelum mendekati ramadan harga dua komoditas ini sudah menembus harga jual tertinggi di pasaran. Hal tersebut karena stok yang dimiliki pedagang terbatas.

Selain itu, modal pembelian bawang merah dan bawang putih di distributor juga sudah naik. "Terus mendekati puasa banyak permintaan warga, itu menjadi penyebab penaikan harga juga," ujarnya.

Robi menambahkan, jika ketersedian stok masih saja berkurang masuk ke tingkat pedagang, harga jual bawang merah dan putih bisa terus melambung.

"Tinggal lihat saja sebulan ini, kalau stok banyak harga pasti turun. Tapi kalau massif sedikit pasti harga ini semakin mahal apa lagi menjelang lebaran," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Gaji Gubernur Sugianto untuk Warga Terdampak Covid-19 di Kalteng

Baca Juga: Ini Loh 24 Lokasi Skrining Covid-19 Gratis di Banten