WHO Rilis Sticker Whatsapp

PENGGEMAR sticker di aplikasi WhatsApp kini bisa menambah koleksi mereka. WhatsApp baru saja mengumumkan kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan merilis sticker bertema khusus.

WhatsApp dan WHO merilis paket sticker berjudul "Together at Home" . Di dalamnya tersedia 20 sticker.

Desain sticker tersebut berisi pesan dukungan bagi diri sendiri untuk melakukan physical distancing demi melewati pandemi covid-19 hingga dukungan bagi para tenaga medis.

"Kami berharap semua orang bisa menggunakan stickers ini saat berkomunikasi dengan orang tercinta dan mereka yang sedang merasa terisolasi, sendiri, dan takut," tulis WhatsApp dikutip dari Android Central.

"Paket sticker ini mengingatkan siapa pun untuk mencuci tangan, menjaga jarak, tetap berolahraga, dan lebih penting lagi merayakan para tenaga medis yang sudah menjadi pahlawan," tulisnya.

Sticker ini diklaim sudah dirilis global dan teks di dalam sticker tersedia dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia, di antaranya Bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Spanyol, dan Turki.

Pengguna WhatsApp di Android dan iOS sudah bisa langsung mengunduh sticker ini di perangkat masing-masing. Berdasarkan pantauan, paket sticker ini belum tampil di daftar sticker WhatsApp, diperkirakan akan segera hadir per hari ini.

Cara mengunduh sticker WhatsApp sangat mudah. Di kolom untuk mengetikan pesan pilih ikon sticker yang ada di sisi kiri ikon GIF. Kemudian di bawahnya akan muncul kolom berisi beragam sticker yang bisa diunduh. Nantinya cara menggunakan sticker sama seperti saat menggunakan emoji. (OL-1)