DKMG kembali Salurkan Bantuan Alat Pelindung Diri

DOMPET Kemanusiaan Media Group (DKMG) kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja di rumah sakit. Donasi itu akan didistribusikan oleh komunitas Help to Help ke rumah sakit di luar Pulau Jawa untuk menangani pandemi covid-19.

‘’Kami terus-menerus menyalurkan ini khusus untuk teman-teman yang ada di rumah sakit,’’ kata Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin di Gedung Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Ali merinci bantuan itu terdiri atas 30 hazmat yang bisa pakai ulang, 250 hazmat sekali pakai, 50 pelindung wajah, dan 500 kacamata pelindung. Ada pula 1.100 buah sarung tangan dan 1.500 masker bedah.

Dia berharap bantuan itu bisa mendukung tugas seluruh pekerja di rumah sakit. Tidak hanya dokter dan perawat, tapi juga petugas keamanan, petugas kebersihan, dan juru masak. ‘’Mereka sangat membutuhkan ini dan bekerja dengan penuh ketekunan. Bahkan di antara mereka tidak pulang.’’

Ali juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi pemirsa dan pembaca Media Group. Dia mengajak masyarakat untuk terus ikut membantu sesama di tengah pandemi covid-19.

‘’Terima kasih yang luar biasa dan sedalam-dalamnya. Mari kita terus dan lanjutkan lagi membantu sesama,’’ tuturnya.

Public Relation Help to Help Raymond Santoso turut mengapresiasi bantuan dari DKMG. Dia mengatakan seluruh bantuan bakal didistribusikan ke rumah sakit di luar Pulau Jawa. ‘’Ini (bantuan dari DKMG) kloter ketiga dan kira-kira (tiap kloter) ada lima rumah sakit kita kirimkan terus dan jumlahnya besar,’’ ucapnya.

Dia katakan, bantuan APD dari DKMG merupakan jawaban atas kebutuhan para pekerja rumah sakit, khususnya di luar Pulau Jawa. APD itu bisa menunjang tugas mereka dalam menangani virus korona. ‘’Jelas ini membantu sekali buat mereka. Masih banyak (rumah sakit), khususnya di luar Jabodetabek yang kebutuhannya banyak dan tidak terjamah,’’ papar Raymond.

Help to Help ialah yayasan kemanusiaan yang tergerak membantu tenaga medis yang menangani pasien terinfeksi korona. Yayasan itu terdiri atas sejumlah dokter di Indonesia.

Raymond mengatakan jumlah kasus positif korona di luar Pulau Jawa memang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan di Jabodetabek atau di Jawa. Namun, bukan berarti tenaga medis atau pekerja rumah sakit di sana tak butuh APD. ‘’Masih banyak di sana yang menggunakan APD dari jas hujan.’’

Bantuan APD dari DKMG, lanjut Raymond, telah memenuhi kualitas dan standar medis. Help to Help pun tak mau sembarangan menyalurkan bantuan APD. (*/X-8)