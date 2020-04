Lawan Covid-19 dengan Kegiatan Donasi Online

PANDEMI virus korona (covid-19) yang melanda Indonesia dan sejumlah negara di dunia memang berdampak cukup signifikan bagi masyarakat, baik itu tenaga medis hingga pekerja harian.

Bahkan yang terbaru pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang warga untuk pulang mudik saat Lebaran nanti. Saat berangkat dari kesulitan tersebut, ASRI (Agung Sedayu Retail Indonesia) tergerak untuk melakukan donasi untuk masyarakat terdampak dan tenaga medis.

Untuk mereka menggendeng Kitabisa.com dan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk melawan covid-19 yang melanda Indonesia. Gerakan donasi itu bertujuan untuk menggalang dana dan membantu masyarakat yang terkena dampak dari covid-19, mulai dari pekerja harian, petugas medis hingga masyarakat dengan kelas ekonomi menengah bawah.

Kegiatan donasi online itu berlangsung sejak 17 April sampai 31 Mei mendatang. Ada beberapa kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat dengan melakukan donasi, seperti menukar redeem poin dan berkolaborasi dengan sejumlah influencer Tanah Air dengan menyelenggarakan Virtual Auction dan Virtual Class.

Untuk kegiatan Virtual Auction misalnya, mereka didukung oleh Never Too Lavish, Museum of Toys, Lala Karmela, Jovi Adhiguna, Titan Tyra, Michi Momo, Rangga Moela, Cherly Juno, Rafael Tan, Sarah Ayu, Vienna Alfira, dan Aldi Maulana yang memberikan barang-barang kesayangan mereka untuk dilelang melalui akun Instagram Mall of Indonesia, PIK Avenue, Grand Galaxy Park, Hublife, dan FLIX Cinema.

Sementara untuk kegiatan Virtual Class dapat diikuti secara online dengan berdonasi lewat kitabisa.com. Berbagai jenis kelas virtual yang dihadirkan seperti Get Fit bersama Kevin Novianus atau Beauty Class bersama Janine Instansari.

Menurut Frans K Arsianto selaku Head of Marcomm & Leasing ASRI seluruh kegiatan donasi dilakukan secara online. "Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan donasi online ini akan diberikan untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19 melalui Kitabisa.com dan kami ingin mengajak seluruh pihak untuk berperan bersama melawan corona”. (A-1)