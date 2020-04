Honda Brio dan Civic Hatch Back RS Raih Penghargaan

PT Honda Prospect Motor mendapatkan tiga penghargaan pada ajang Otomotif Award 2020, yang diselenggarakan pada Kamis (16/4) April, yang diselenggarakan secara virtual lewat akun youtube Otomotif TV & Gridoto.

Ketiga penghargaan tersebut berikan kepada All New Honda Brio Satya, All New Honda Brio RS dan New Honda Civic RS.



All New Honda Brio Satya berhasil mendapatkan penghargaan pada kategori best low cost green car, sedangkan All New Honda Brio RS berhasil mendapatkan penghargaan sebagai best city hatchback. New Honda Civic RS yang baru diluncurkan pada Februari 2020, berhasil mendapatkan penghargaan pertamanya pada kategori large hatchback.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakanpihaknya sangat bersyukur karena Honda kembali mendapatkan penghargaan pada acara bergengsi tersebut. "Penghargaan ini juga menjadi penghargaan pertama yang diterima untuk New Honda Civic RS yang baru dua bulan ini diluncurkan, sekaligus melengkapi prestasi Honda Brio sebagai mobil terbaik di kelas LCGC dan city car. Prestasi ini tentunya akan memberi semangat bagi kamu untuk terus menghadirkan produk berkualitas tinggi bagi konsumen di Indonesia," ujarnya.

Hingga saat ini, Honda Brio telah mendapatkan total sebanyak 42 penghargaan dengan total penjualan keduanya 17.174 unit pada 2020 dan New Honda Civic RS dengan total penjualan sebanyak 312 unit semenjak pertama kali diluncurkan.

Otomotif Award 2020 merupakan ajang penghargaan dari Tabloid Otomotif yang telah memasuki tahun ke-13 dan tahun ini mengusung tema 'Passionate fo Challenge' dan untuk pertama kalinya digelar secara virtual. Acara tersebut diselenggarakan sebagai apresiasi Tabloid Otomotif kepada para pelaku industri otomotif di Indonesia. (S-1)