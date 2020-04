WNI Jerman Suarakan Pesan Kartini Lewat Karikatur

SEBANYAK 33 gambar dan karikatur hasil karya WNI di Jerman turut meramaikan peringatan Hari Kartini pada Selasa (21/4) ini. Hasil karya dalam bentuk digital diunggah dalam akun Instagram KBRI Berlin @kbri_berlin, sejak 2 April lalu.

Pasalnya, sejak saat itu KBRI Berlin menyelenggarakan lomba gambar atau karikatur dengan tema “Pesan Kartini untuk Bangsa Indonesia”. Bukan hanya sekadar menggambar, peserta juga diminta untuk mampu merefleksikan pesan RA Kartin.

Kutipan pesan Kartini tersebut harus dicantumkan pada gambar yang dibuat. Para peserta membuat gambar pada media kertas A4 dan hanya diperbolehkan menggunakan pensil, pensil warna, atau crayon.

"Selain untuk menghidupkan kembali pesan sarat makna yang pernah ditulis Kartini, lomba gambar atau karikatur juga bertujuan mendorong kreativitas WNI di masa pandemi covid-19," bunyi keterangan resmi KBRI Berlin, Selasa (21/4).

Pembatasan sosial di Jerman sudah berlaku sejak 16 Maret. Untuk menghilangkan rasa bosan selama di rumah, peserta juga menginspirasi masyarakat luas dari pesan Kartini yang dikutip. Dari perlombaan tersebut dipilih lima orang pemenang. Pemenang pertama, kedua dan ketiga dipilih berdasarkan gabungan nilai dari juri dan jumlah like, serta comment di akun Instagram.

Satu pemenang favorit berdasarkan pilihan dewan juri dan satu pemenang lainnya berdasarkan jumlah like dan comment positif dari warganet. Kelima pemenang, yaitu Nabila Az Zahra sebagai Juara I, Anisa Ghina Savira sebagai Juara II dan Zalzadila Syahalfarabi sebagai Juara III. Sedangkan, juara favorit adalah Theresia untuk favorit dewan juri dan Mayra Diandra Nabila Ratnadi juara favorit pilihan warganet.

Karya Nabila Az Zahra memilihi tema “Untukmu Wanita Hebat Indonesia di Masa Depan. Dalam karyanya, mahasiswi yang tinggal di Berlin ini mengutip pesan Kartini: “Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani dan dapat berdiri sendiri. Serta, bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaannya sendiri, namun juga untuk masyarakat luas.”

Sedangkan Theresia, pemenang berdasarkan nilai tertinggi dari juri, mengutip pesan Kartini: “Banyak hal yang menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.”

Theresia merangkum karya karikaturnya dengan rangkaian cerita dengan tema “Kartini jaman now". Dalam karyanya Theresia menceritakan sosok perempuan yang cerdas. Khususnya dalam mengelola informasi. Terutama saat pandemic covid-19 banyak ditemui kesimpangsiuran informasi. Theresia juga menegaskan pesan “Spread No Hate, Spread No Hoax”.

Lain lagi dengan juara favorit pilihan warga net karya Mayra Diandra Nabila Ratnadi. Dalam karyanya Mayra membuat gambar Ibu Kartini dengan sangat indah. Di bawah gambarnya Mayra menuliskan pesan Kartini: “Jangan biarkan penyesalan datang, karena kami selangkah lagi untuk menang”.

Selain lomba gambar/karikatur, pada peringatan Hari Kartini 2020 ini, KBRI juga membuat liputan video profil lima perempuan hebat Indonesia di Jerman. Kiprah para Kartini yang berasal dari empat kota di Jerman yakni Braunschweig, Bonn, Geldern, dan Berlin, telah membantu mempromosikan Indonesia di jalur karirnya masing-masing.

Lima perempuan tersebut adalah Vidi Athena Legowo-Zipperer, Admilandri Schlüter, Sartika Oegroseno, Lina Berlina, dan Mika Purba, Vidi Athena Legowo-Zipperer adalah pemimpin redaksi Indonesia di Deutsche Welle, Bonn. Admilandri Schlüter merupakan pengajar Internasional Kultur, Sejarah, dan Bahasa di University of Applied Science and Art HAWK Hildescheim, Technische Universität Berlin, The Braunschweig University of Art (HBK). Mimi, sapaan akrab Admilandri juga aktif menggerakkan kerja sama kota kembar Bandung--Braunschweig dan Padang--Hildescheim.

Sementara Sartika Oegroseno adalah istri Dubes RI Jerman, Arif Havas Oegroseno, aktif mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia di Jerman yang melibatkan perhimpunan wanita ekspatriat di Berlin. Kiprah lain dilakoni oleh Lina Berlina, seorang desainer Indonesia yang mempopulerkan Lurik di Berlin. Dalam beberapa tahun terakhir Lina rutin menggelar fashion show di salah satu hotel ternama di Berlin.(OL-11)