Petugas Terapkan Physical Distancing Di Lumbung Pangan Jatim

LUMBUNG Pangan Jatim baru akan dilaunching sore ini Selasa (21/4) pukul 15.30 WIB. Namun masyarakat sudah mulai belanja sejak pukul 10.00 WIB.

Masyarakat mulai memadati Jatim Expo untuk berburu sembako murah. Namun meski masyarakat memadati Jatim Expo, para petugas dengan sigap melakukan pengaturan untuk penerapan physical distancing.

Mereka yang akan masuk ke lokasi Lumbung Pangan Jatim harus antre dengan duduk di kursi yang berjarak satu meter.

Selain itu mereka yang masuk belanja ke Jatim Expo juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Yaitu harus mengenakan masker dan juga dicek suhu tubuh.

Selain itu petugas dengan ketat mengontrol penerapan physical distansing. Saat antrian membayar masyarakat harus duduk di kursi yang telah disediakan.

Sehingga antriannya dalam kondisi duduk, dan kursinya pun ditata dengan jarak sekitar 2 meter. Sehingga interaksi dan jarak antar orang benar-benar terjaga demi mencegah penularan covid-19.

“Launchingnya hari ini, pukul 15.30 WIB. Untuk Lumbung Pangan Jatim, ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Jatim jelang bulan puasa Ramadhan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengatakan, masyarakat yang ingin belanja di sini tidak harus datang langsung ke Jatim Expo, melainkan bisa memanfaatkan belanja online lewat website www.lumbungpanganjatim.com.

Ada layanan kirim gratis bebas ongkir dengan radius maksimal 20 kilometer. Selain itu juga bisa memanfaatkan layanan pre order lewat website dengan sistem drive thru tanpa turun dari kendaraan.

Di Lumbung Pangan Jatim menyediakan aneka sembako yang dijual dengan harga murah di bawah harga pasar. Misalnya beras dijual dalam kemasan lima kilogram dengan harga mulai Rp53.500 hingga57.700.

Sedangkan telur ayam bisa diperoleh warga masyarakat dengan harga Rp21.500 per kilogram, lalu untuk minyak goreng bisa dibeli dengan harga Rp11.500 per liter, dan bawang putih dijual dengan harga Rp21.000 per kilogram.

Tidak hanya itu Lumbung Pangan Jatim juga menyediakan ayam beku dengan harga Rp26.000 per kilogram, serta gula yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yaitu dengan harga Rp12.500 per kilogramnya, serta ikan fillet dori dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. (J-1)