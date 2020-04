Ini Perjalanan Harga Minyak Jatuh di Bawah 0 Dolar AS

Harga minyak jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam perdagangan berjangka (future market) New York pada hari Senin (20/4) untuk pertama kalinya.

Meski mengagetkan, penurunan harga di bawah 0 dolar AS per barel ini telah diprediksi sebelumnya akibat membludaknya minyak di tangki-tangki penyimpanan. Akibatnya pembeli minyak harus mencari tempat untuk menyimpan minyak yang mereka beli. Dan ini menimbulkan konsekuensi biaya.

Berikut adalah rangkuman perjalanan 6 minggu kejatuhan harga emas hitam itu seperti dikutip dari AFP.



5 Maret 2020

Pada awal pertemuan dua hari negara-negara penghasil minyak OPEC dan mitra "OPEC +" mereka termasuk Rusia, harga minyak mentah turun di bawah 50 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak 2017.

Sebagai perbandingan, ia mencapai rekor 145 dolar AS per barel pada 2008.

6 Maret 2020

Harga minyak turun 10% setelah pembicaraan OPEC berakhir tanpa kesepakatan, Rusia menolak untuk mengurangi produksi minyak mereka untuk meningkatkan pasar.

9 Maret 2020

Pasar anjlok 20%, mendekati 30 dolar per barel setelah Arab Saudi mengumumkan akan memangkas harga minyaknya. Langkah ini memicu perang harga dengan Rusia, dengan dua raksasa penghasil minyak itu berusaha menumbuhkan pangsa pasar global mereka.

30 Maret 2020

Harga minyak di pasar AS dan London terus turun ke level yang tidak terlihat sejak tahun 2002, dengan patokan US West Texas Intermediate harga turun di bawah 20 dolar per barel.

2 April 2020

Harga minyak mentah naik 25% bersejarah setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Riyadh dan Moskow berencana untuk mengakhiri perang harga mereka dengan pengurangan tajam dalam output .

3 April 2020

Harga naik 10% di tengah optimisme bahwa penghentian perang harga sudah dekat.

9 April 2020

WTI naik sembilan persen menjadi 22 dolar per barel setelah OPEC dan sekutunya mencapai kesepakatan untuk mengurangi produksi sebesar 10 juta barel per hari. Namun tidak ada yang dapat dilakukan OPEC + untuk menghentikan penurunan permintaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

20 April 2020

Perjalanan ke pasar minyak yang tidak dikenal dimulai . Nilai satu barel minyak anjlok di bawah nol karena investor dan spekulan berusaha melepas ke pasar yang begitu jenuh sehingga kapasitas penyimpanan habis, tanpa penangguhan hukuman yang terlihat karena lemahnya permintaan.

Harga untuk WTI untuk pengiriman Mei berakhir diperdagangkan pada -37,63 dolar per barel menjelang penutupan Selasa untuk kontrak berjangka - ketika pedagang yang membeli dan menjual komoditas untuk mendapatkan keuntungan harus mengambil kepemilikan fisik dari itu.

"Ini kontrak untuk sesuatu yang tidak ingin dibeli siapa pun," kata Matt Smith dari ClipperData. (E-1)