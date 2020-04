Saldo Peserta Pelatihan Prakerja Mulai Cair

DIREKTUR Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky

menuturkan, saldo pelatihan untuk peserta Program Kartu Prakerja akan mulai disalurkan pada hari ini setelah verifikasi peserta yang lolos telah rampung.

Pengecekan saldo dilakukan melalui situs Prakerja.go.id. Setelah mendapat saldo pelatihan senilai Rp1 juta, peserta dapat langsung memilih

program pelatihan yang diinginkan melalui delapan platform mitra Program Kartu Prakerja.

“Saldo tersebut tidak dapat dicairkan menjadi bentuk tunai karena hanya diperuntukkan membeli pelatihan. Saldo akan ditransfer ke dompet

digital peserta yang telah bermitra seperti OVO, Gopay, LinkAja, dan BNI,” kata Panji, kemarin.

Dalam menyoal insentif yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan berturutturut, Panji mengaku Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja belum membahasnya.

“Insentif kami belum sampai kesana. Setelah selesaikan satu pelatihan, platform memberikan notifikasi ke kami sehingga jadi pemicu untuk transfer bantuan insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan,” jelasnya.

Di sisi lain, ada korban PHK yang mengaku masih kesulitan melakukan registrasi. Ini misalnya dirasakan Dwiyanti, 50.

Mantan karyawan perusahaan garmen di Jakarta itu mengaku belum bisa meregistrasikan dirinya untuk menerima bantuan Program Kartu Prakerja. Padahal, dia sudah mendaftar dari jauh-jauh hari.

Dwiyanti juga mengakui bahwa dalam kondisi saat ini, bantuan berupa uang tunai lebih dibutuhkan ketimbang pelatihan. Baginya, pengalaman bekerja di perusahaan garmen selama 20 tahun sudah cukup membuktikan dirinya memiliki kemampuan.

Koneksi dengan industri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyebut Program Kartu Prakerja harus mampu mengoneksikan pekerja dengan industri.

Menurut dia, langkah yang lebih tepat ialah memenuhi hak dan kepastian insentif terlebih dulu. “Insentif ini yang diperlukan, paling tidak bisa

bertahan 3-4 bulan hingga mereka siap untuk masuk masa recovery,” tegasnya. (Mir/Tri/Wan/Ssr/Cah/Ins/MY/X-11)