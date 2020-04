Saham-Saham Wall Street Dibuka Lebih Rendah

SAHAM-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat dibuka lebih rendah pada Senin (20/4) pagi waktu setempat karena sentimen pasar tertekan oleh penurunan tajam harga minyak AS.

Tak lama setelah bel pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 447,05 poin atau 1,84 persen menjadi 23.785,44.

Indeks S&P 500 turun 42,58 poin atau 1,48 persen menjadi 2.831,98 dan Indeks Komposit Nasdaq merosot 85,18 poin atau 0,98 persen menjadi 8.564,96.

Semua 11 sektor utama S&P 500 berjuang, dengan sektor energi turun enam persen beberapa menit setelah pembukaan menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.

Harga minyak mentah AS jatuh ke level terendah dalam lebih dari 20 tahun pada Senin, didorong oleh kekhawatiran permintaan yang lebih lemah dan kelebihan pasokan.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei merosot lebih dari 40 persen, diperdagangkan di bawah 11 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, level terendah sejak 1998.

Saham-saham di AS membukukan keuntungan yang kuat pada pekan yang berakhir 17 April, dengan Indeks Dow Jones naik 2,2 persen, Indeks S&P 500 naik 3 persen dan Indeks Nasdaq mencatat kenaikan mingguan 6,1 persen. (OL-12)