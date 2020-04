Relaksasi Membantu Penyembuhan Pasien Covid-19

PEMILIK Klinik Power of powerless - Healing Deep Relaxation, Dr. Andreas FK, CMPp menyebutkan metode relaksasi yang dikembangkannya mampu membantu penyembuhan pasien terdiagnosa positif Covid-19.

"Upaya medis penyembuhan pasien positif Covid-19 ternyata lebih efektif setelah pasien melakukan terapi 'Healing Deep Relaxation'," katanya sebagaimana dilansir Antara, Senin (20/4)

Menurut dia, metode relaksasi itu membuat tubuh secara aktif memproduksi hormon endorfin, melalui sistem syaraf pusat dan kelenjar hipofisis, yang memiliki efek mengurangi rasa sakit, nyeri dan stres, serta meningkatkan imunitas, serta membangkitkan perasaan senang, tenang, dan bahagia.

Secara sederhana, jelas Andreas, hormon endorfin secara otomatis terproduksi bila seseorang berpikir positif, banyak bersyukur, dan banyak senyum lepas atau bersikap ramah.

Andreas berkeyakinan metode "Healing Deep Relaxation" bisa membantu lebih banyak orang, tidak hanya pasien Covid-19, tapi juga masyarakat luas di Indonesia.

"Kita berharap melalui terapi ini akan banyak pasien Covid-19 yang sembuh total," cetus Doctor of Ministry in Leadership and Transformation dari STTI Harvest tersebut.

Bahkan, dalam rangka mendukung pemerintah untuk memulihkan kesehatan masyarakat, terutama dari ancaman Covid-19, Klinik "Power of powerless - Healing Deep Relaxation membuka layanan gratis terapi 24 jam.

Sementara itu, dr. Fajar Subroto, Sp.A (K) yang berpraktik di RS Harapan Kita menjelaskan bahwa hormon endorfin sangat membantu proses penyembuhan, tak terkecuali pasien Covid-19.

Fajar yang sempat didiagnosa terpapar virus korona tersebut menjelaskan, dirinya sempat dihantui ketakutan dan susah tidur. Namun, setelah melakukan relaksasi yang dipandu Doktor Andreas, tubuhnya menjadi lebih segar dan sehat, demikian pula dengan penyakit batuk dan sesak nafas yang dialaminya berangsur pulih.

Melalui relaksasi, kata dia, tubuh seseorang mengeluarkan hormon endorfin yang membuatnya merasa tenang, kondisi lebih baik, bahkan bisa keluar dari rasa khawatir yang berlebihan. Apalagi, sekarang ini banyak informasi yang kerap membuat masyarakat takut, terutama terkait ancaman virus korona.

"Selain upaya secara medis, terapi alternatif bisa saja dijalankan untuk mendukung penyembuhan pasien Covid-19, seperti metode 'Healing Deep Relaxation' dari Power of powerless ini," katanya.

Di sisi lain, EWS. Yuwono, CMPp, salah satu pendiri klinik relaksasi tersebut berharap metode relaksasi tersebut bisa dimanfaatkan secara lebih luas untuk mengatasi berbagai penyakit dan lebih banyak masyarakat yang sehat. (OL-13)