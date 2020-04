Harga Bumbu Dapur Naik Jelang Meugang

SEJAK dua hari terakhir, harga bumbu dapur dan sayuran di Kabupaten Pidie, Aceh terus naik. Terlebih menjelang hari meugang menyambut Ramadan, yakni 22 dan 23 April 2020. Di Pasar Panten Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, harga cabai merah naik dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp30 ribu per kg. Kemudian cabai rawit kecil dari Rp12 ribu per kg menjadi Rp17 ribu per kg. Harga tomat, kentang dan wortel juga ikut naik. Bawang merah lokal dari sebelumnya Rp35.000, menjadi Rp40.000/kg. Bawang merah peking dari Rp25.000 menjadi Rp 28.000/kg.

"Sekarang ini harganya banyak yang naik. Mungkin menjelang mameugang. Tapi barang tidak krisis," jelas Fajri, pedangan cabai di Pasar Pante Tengoh Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Senin (20/4).

"Kalau bawang putih dan bawang merah peking, barang impor yang masuk melalui pasar Medan, Provinsi Sumatera Utara. Harganya miring karena pasokan sudah semakin lancar. Sedangkan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit dan tomat hasil produksi petani lokal. Terjadi kenaikan harga mungkin karena kebutuhan jelang hari mameugang semakin meningkat" tambah Fajri.

Kenaikan harga terjadi di Kota Banda Aceh Ibukota Provinsi Aceh, PidieJaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. (OL-3)