Konser Daring BTS Disaksikan 1,2 Juta Orang

GRUP idola K-Pop Bangtan Sonyeondan (BTS) akhirnya merampungkan rangkaian video konser mereka sejak 2014 melalui BTS Online Concert Weekend (BANGBANGCON) selama dua hari yakni 18 dan 19 April 2020.

Pada Minggu (19/4) sekitar pukul 22.00 WIB, lagu Answer: Love Myself pada siaran konser Love Yourself di Seoul, pada 2018 menjadi penutup konser daring selama 23 jam dan ditonton sekitar 1,2 juta penonton dan penggemar BTS atau disebut ARMY itu.

Usai konser berakhir, BTS berterima kasih kepada para ARMY yang sudah menikmati konser dari berbagai lokasi, termasuk ruangan tidur mereka melalui laman Twitter resmi Big Hit Entertainment.

Baca juga: JOOX Bakal Tayangkan Konser Virtual

Mereka menyematkan tanda pagar #StayConnected seperti dalam judul siaran konser di YouTube BANGTANTV.

Ketujuh personel yakni RM, Jin, J-hope, Jimin, Suga, V, dan Jungkook juga mengunggah foto mereka sembari memegang ARMY BOMB, sebutan untuk tongkat cahaya resmi mereka.

Selama dua hari, para penggemar bisa menyaksikan penampilan para pelantun I Need You itu sembari bernostalgia dengan mereka, melihat perubahan mereka dari sisi penampilan, lagu-lagu yang semakin bervariasi dan rayuan mereka saat konser.

Para ARMY yang sudah mengikuti perjalanan para idolanya sejak 2014 itu diajak mengingat penampilan BTS saat masih sangat lekat dengan genre

hip-hop melalui Live trilogy Episode II: Red Bullet.

Setelahnya, ARMY disuguhkan penampilan BTS dalam konsep yang berbeda, dalam Hwa Yang Yeon Hwa on Stage (The Most Beautiful Moment) pada 2015 di Korea Selatan.

Sederet lagu populer mereka tampilkan antara lain: Dope, Converse High, 24/7, Run, Butterfly, Tomorrow, N.O., Hold Me Tight, No More Dream, Skool Luv Affair, War of Hormones, Boy in Luv, Never Mind, Ma City, dan I Need You.

Saat itu, RM yang masih bernama panggung Rap Monster tampil dengan rambut merah muda, Jimin dengan warna rambut oranye, sementara Suga dengan warna rambut mint.

Di akhir konser, ARMY diingatkan kembali tentang impian masing-masing personel BTS sebelum menjadi penyanyi, Jimin awalnya berkeinginan menjadi pendekar pedang, Suga menjadi musisi, Jin aktor, J-hope ingin berprofesi sebagai petenis.

Lalu V ingin jadi sosok seperti ayahnya, RM ingin berprofesi sebagai pengusaha yang sukses, dan Jungkook yang berkeinginan menggeluti dunia gim secara profesional.

Tidak lama setelah disela beberapa video klip seperti I Need You, Epiloge: Young Forever, Save Me, Dope, Boy in Luv, konser lalu berlanjut ke Epilogue: Hwa Yang Yeon Hwa on Stage (The Most Beautiful Moment") 2016 di Seoul.

Dalam konser, mereka berujar mengenai kemenangan pertama di acara musik melalui lagu I Need You pada 2015 dan menduduki posisi pertama berbagai tangga lagu musik, berselang dua tahun setelah debut mereka di industri K-Pop pada Juni 2013.

Aksi kocak BTS dalam House of ARMY melalui acara jumpa penggemar 3rd Muster pada 2016 lalu dihadirkan. Video singkat itu berisi parodi BTS untuk ARMY mulai dari RM tampil seperti seorang perempuan ARMY yang identik dengan karakter cerobohnya, J-hope yang berperan sebagai ibunda RM hingga Jimin sebagai peliharaan keluarga RM.

BTS lalu melanjutkan penayangan konser ke BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour live in Seoul pada 2017, diikuti The Wings Tour: The Final. Lagu-lagu populer seperti Not Today hingga Spring Day dihadirkan.

Tidak hanya itu, ARMY juga diingatkan pada kemenangan perdana BTS dalam Billboard Music Award 2017 untuk kategori Top Social Artist, menjadikan mereka grup idola K-Pop pertama yang menyabet penghargaan itu.

Konser Love Yourself di Seoul, Korea Selatan pada 2018 menjadi penutup rangkaian BANGBANGCON. Sejumlah lagu balada seperti Magic Shop lalu trek solo para personel seperti Euphoria dari Jungkook, Serendipity oleh Jimin, Singularity dari V, Love oleh RM, Seesaw dari Suga, Just Dance oleh J-hope, dan Epiphany dari Jin dihadirkan.

Hingga akhirnya lagu Answer: Love Myself ditampilkan, menjadi pamungkas dalam konser yang berlangsung di Olympic Stadium, Seoul, Korea

Selatan dan rangkaian siaran konser daring BTS.

Salah satu ARMY, Isra mengatakan video konser selama dua hari kemarin serasa menonton konsernya secara langsung. Perempuan berjilbab itu seharusnya menonton konser BTS Map of the Soul di Seoul, pekan lalu. Namun, karena pandemi COVID-19, konser ditunda.

Asli pecah banget, kayak kebayar banget. Konser dua hari kemarin tuh benar-benar buat gue kerasa real konser kayak kita nonton konser

langsung," kata dia.

BANGBANGCON menjadi cara BTS untuk tetap terhubung dengan para ARMY yang beberapa waktu terakhir tidak bisa keluar rumah karena pandemi

covid-19.

Sebelumnya, melalui pesan video, mereka berharap semua penggemarnya atau disebut ARMY dan orang-orang di seluruh dunia tetap kuat.

Di akhir video, para personel BTS saling mendukung satu sama lain sambil meneriakan, Bangtan Bang Bangtan! Tetap kuat ARMY!. (OL-1)