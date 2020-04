Beyonce Pesan dan Doa Satu Dunia

DIVA musik Beyonce membuka acara global musik, komedi, dan cerita bertajuk One World: Together at Home yang dipersembahkan bagi pejuang garda depan yang melawan pandemi covid-19.

Beyonce tidak menyanyi, tetapi mengirim pesan keprihatinan melalui video tentang tingginya tingkat kematian di komunitas kulit hitam Amerika akibat covid-19, salah satunya di kawasan Houston.

"Virus ini membunuh orang kulit hitam di Amerika pada tingkat yang mengkhawatirkan," kata dia seperti dilansir dari mirror.co.uk, kemarin.

Beyonce mengatakan, masyarakat kulit hitam ialah salah satu penyumbang tenaga kerja terbesar, tetapi sebagian dari mereka tidak mendapatkan kemewahan untuk bekerja dari rumah.

"Tolong lindungi diri kalian," ujar pelantun Listen tersebut.

"Kita adalah satu keluarga. Kami memerlukanmu. Kami membutuhkan suaramu, kemampuanmu, dan kekuatanmu. Aku tahu ini sulit, tapi tolong bersabarlah, tetap bersemangat, tetap percaya, positif, dan tetap berdoa untuk pahlawan kita."

Ia juga memohon doa bagi pahlawan sesungguhnya, orang-orang yang berkorban untuk menjaga dunia dari pandemi korona. "Untuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang harus berjauhan dari keluarga demi menjaga kami, kami tetap mendoakan keselamatanmu," lanjut istri rapper Jay Z tersebut.

"Bagi mereka yang berada di industri makanan, pekerja delivery, pengirim surat, pegawai kebersihan, meraka yang yang bekerja agar kita aman berada di rumah, kami berterima kasih atas layanan dan bantuan kalian."

Acara One World: Together at Home yang tayang di berbagai negara, termasuk Indonesia, menampilkan para bintang dari rumah mereka, mulai Elton John, Stevie Wonder, David Beckham, serta mantan Ibu Negara AS Michelle Obama dan Laura Bush.

Oprah Winfrey, Andrea Bocelli, Celine Dion, Billie Eilish, dan banyak artis lainnya juga jadi penampil.

One World: Together at Home merupakan acara yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan dari semua orang yang terimbas efek dari pandemi covid-19 dan diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lady Gaga menjadi kurator pengisi acara.

"Kami sangat berterima kasih untuk pekerja medis, pekerja di toko bahan pokok, pekerja logistik, pekerja kantor pos, dan semuanya yang bekerja keras," kata Gaga seperti dilansir Reuters.

"Ini ialah surat cinta untuk kalian semua di dunia, dan kuharap jadi pengingat atas kebaikan yang terjadi saat ini," lanjut Gaga. Acara tersebut dipandu tiga pembawa acara malam di AS, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, dan Jimmy Fallon.



Kejutan

Sebelumnya, Beyonce mengejutkan publik Amerika Serikat ketika tampil dalam acara karaoke Disney's Family Singalong, pada Jumat (17/4). Personel Destiny's Child tersebut menyanyikan lagu tema film Disney, Pinocchio, yakni When You Wish Upon a Star.

"Aku bangga dan merasa terhormat menjadi bagian keluarga Disney, dan membantu acara bernyanyi bersama Disney dalam kerja sama dengan Feeding America," imbuhnya. Feeding America merupakan organisasi nirlaba yang memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan di Amerika Serikat.

"Berpeganglah kepada keluargamu. Jangan putus harapan. Kita akan dapat melalui ini. Tuhan memberkatimu," ujar pengisi suara Nala dalam The Lion King (2019). (H-3)