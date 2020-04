Jangan Lupakan Anak-anak yang juga Rentan Terinfeksi Covid-19

Melonjaknya kasus positif pandemi virus covid-19 di Sumatra Selatan (Sumsel), menyebabkan Kota Palembang dan Kota Prabumulih dinyatakan zona merah. Hal itu karena di dua kota tersebut ditemukan adanya transmisi lokal dan sudah ada banyak warga yang terpapar virus covid-19

Karena itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumsel Eko Wirawan, meminta agar semua pihak memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang juga sangat rentan terpapar virus covid-19. Ia mengharapkan

kepada semua pihak terutama kalangan korporasi, pengusaha, dan stakeholder supaya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak terutama mereka yang tidak mampu.

"Kekhawatiran kita pada anak-anak terutama di desa atau anak-anak dari keluarga ekonomi lemah. Untuk mengurangi risiko kesehatan mereka, kami dari KPAD Sumsel menghimbau kepada korporasi-korporasi, para pengusaha, dan

seluruh stakeholder untuk juga memberikan bantuan khusus anak-anak," kata Eko.

Ia menambahkan bentuk perhatian yang bisa diberikan, antara lain susu, makanan bayi, vitamin anak, masker ukuran anak, dan kebutuhan khusus anak wanita/pembalut.

"KPAD Provinsi Sumsel sudah mengirim surat kepada Gubernur Sumsel untuk mohon bantuan khusus anak. Sekarang kita mengetuk hati warga Sumsel yang dalam hal perekonomian berlebih supaya memberikan bantuan," tukasnya.

Menurut Eko, hak-hak anak telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, yaitu Hak atas Pelayanan dan Perawatan Kesejahteraan Dasar (Pasal 18 ayat 3), Hak Jaminan Sosial (Pasal 26), Hak Atas Kesehatan (Pasal 24), dan pada kesepakatan internasional tertuang dalam Convention On The Right of Child.

"Sekarang ini yang terlihat bentuk bantuan rata-rata sembako. Padahal banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu membutuhkan bantuan yang lain, yang bermanfaat bagi mereka (anak-anak). Semoga banyak pihak juga memikirkan hal ini," tandasnya. (OL-14)