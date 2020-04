Musisi Papan Atas Hibur Penggemar dan Memuji Pekerja Medis

Konser virtual melibatkan musisi papan atas dunia dari The Rolling Stones, Taylor Swift, hingga Billie Eilish menghibur para penggemar di seluruh dunia dengan sebuah pertunjukan yang memuji para pekerja medis, saat miliaran orang berlindung di rumah karena virus korona.

Lizzo, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Paul McCartney, dan LL Cool J juga bergabung dalam konser daring yang dikuratori Lady Gaga dan disiarkan secara global. Event akbar ini didukung oleh organisasi advokasi internasional Global Citizen dalam kemitraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Lady Gaga, Paul McCartney dan Billie Eilish adalah di antara lebih dari 100 seniman yang membawakan lagu-lagu dari ruang keluarga mereka, karena lockdown covid-19.

Baca Juga: Gara-Gara Virus Korona, BTS Batalkan Konser di Seoul

Punggawa Rolling Stones bahkan berhasil tampil bersama dari empat lokasi terpisah. Pertunjukan delapan jam itu juga menampilkan kisah nyata dari cerita-cerita di garis depan pertarungan melawan covid-19.

Lady Gaga, yang memimpin barisan, menyebut event itu sebagai 'Surat Cinta kepada Dunia'.

Mendedikasikan acara ini kepada para responden pertama dan staf medis. “Semua ingin membalas sedikit dari kebaikan yang telah Anda berikan kepada kami," kata dia kepada para musikus yang berpartisipasi. "Kami ingin pergi ke sisi lain dari pandemi ini dan kami tahu Anda juga."

Musikus dan pencipta lagu tersukses sepanjang masa, Paul McCartney, yang bergabung dengan program tersebut tak lama setelah itu, menyebut para pekerja kesehatan sebagai ‘pahlawan sejati’ dari krisis. Personel The Beatles tersebut mengingat ibunya Mary, yang adalah seorang perawat selama Perang Dunia II.

Baca Juga: Meski Tanpa Penonton, Konser Gigi Malam Ini Tetap Digelar

Berjudul 'One World: Together At Home', konser ini dimulai dengan montase orang-orang yang hidup di bawah lockdown memuji upaya petugas kesehatan di seluruh dunia--dari Perancis, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan di tempat lain.

"Kepada semua petugas layanan kesehatan garis depan kami, kami bersama Anda. Terima kasih telah berjuang untuk kami," kata keterangan di layar. (BBC/Hym/OL-10)