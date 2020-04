Lady Gaga hingga Rolling Stones Gelar Konser Mega Virtual

SEJUMLAH musikus dunia, di antaranya Lady Gaga, Paul McCartney, Eddie Vedder (Pearl Jam) dan The Rolling Stones ikut ambil bagian dalam megakonser virtual, Jumat malam waktu AS atau Sabtu (19/4) WIB.

Acara bertajuk "One World: Together at Home" yang tayang di berbagai negara, termasuk Indonesia ini, menampilkan para bintang dari rumah mereka.

Tidak hanya musik, acara ini juga dimeriahkan dengan komedi dan cerita personal dari sejumlah tokoh. Gaga menyebut acara ini sebagai "surat cinta" untuk pejuang garda depan yang melawan pandemi virus korona.

Selain ketiga artis di atas, mereka yang tampil antara lain Elton John, Stevie Wonder, David Beckham dan mantan ibu negara AS Michelle Obama dan Laura Bush. Oprah Winfrey, Andrea Bocelli, Celine Dion, Billie Eilish dan banyak artis.

"Kami sangat berterimakasih untuk pekerja medis, pekerja di toko bahan pokok, pekerja logistik, pekerja kantor pos, semuanya yang bekerja keras," kata Gaga seperti dikutip AFP

"Ini adalah surat cinta untuk kalian semua di dunia, dan kuharap jadi pengingat atas kebaikan yang terjadi saat ini," imbuhnya.

Acara tersebut dipandu oleh tiga pembawa acara malam di AS, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert dan Jimmy Fallon.

"One World: Together At Home" merupakan acara yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan dari semua orang yang terimbas efek dari pandemi COVID-19 dan diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pengisi acaranya dikurasi oleh Lady Gaga. The Rolling Stones, yang masing-masing tampil dari lokasi yang berbeda, menyanyikan You Can't Always Get What You Want. Di lagu itu, Mick Jagger dan Keith Richards memainkan gitar akustik. (M-4)