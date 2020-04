New York Laporkan Angka Kematian Terendah dalam Tempo 2 Pekan

NEGARA Bagian New York, pusat pandemi covid-19 di Amerika Serikat (AS), membukukan angka kematian terendah dalam tempo dua pekan. Hal itu diungkapkan Gubernur New York Andrew Cuomo, Sabtu (18/4).

Cuomo mengatakan sebanyak 540 orang meninggal dunia di negara bagian yang dipimpinnya dalam tempo 24 jam. Menurutnya, New York telah memasuki kurva menurun terkait angka kematian akibat covid-19.

Angka itu merupakan yang terendah sejak 432 kematian dilaporkan pada 2 April lalu. Pada 3 April, New York membukukan 562 kematian dan enam hari kemudian mencapai puncak angka kematian dengan 799 kematian.

Namun, Cuomo, yang telah memperpanjang larangan ke luar rumah hingga 15 Mei, menyebut penurunan angka kematian itu harus dipandang secara hati-hati.

Pasalnya, tidak kurang dari 2 ribu orang dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari terakhir akibat covid-19.

"Kita masih belum berada dalam kondisi yang bagus," ujar Cuomo.

Cuomo, selama beberapa hari terakhir, terlibat perang kata-kata dengan Presiden AS Donald Trump.

"Saat ini bukan waktunya untuk berpolitik. Bagaimana situasi memburuk? Jika Anda memolitisasi perasaan. Itu tidak boleh dilakukan," tegas Cuomo.

"Kita harus bersatu dan bekerja mengatasi pandemi ini," pungkasnya. (AFP/OL-1)