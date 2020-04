Sesame Street: Elmo's Playdate akan Tayang di HBO pada 24 April

PROGRAM spesial setengah jam, Sesame Street: Elmo’s Playdate, akan hadir menghibur anak-anak dan keluarga di HBO, HBO Family, dan Boomerang – juga layanan streaming HBO GO.

Sebagai bagian dari inisiatif Caring for Each Other dari Sesame Workshop, tayangan spesial itu ditujukan untuk membantu anak-anak dan keluarga di berbagai belahan dunia tetap berinteraksi dalam kondisi saat ini dan menampilkan para sahabat Sesame Street yang disukai setiap orang. Dengan tamu para selebritas seperti Lin-Manuel Miranda, Anne Hathaway, dan Tracee Ellis Ross.

Sesame Street: Elmo’s Playdate akan tayang berbarengan waktunya melalui HBO GO (tersedia hingga pertengahan Juni), HBO, HBO Family, dan HBO On Demand pada Jumat (24/4) pukul 7.30 WIB. Juga akan tayang di Boomerang pada Minggu (26/4) pukul 7.30 WIB.

Tayangan spesial setengah jam ini berkisah tentang Elmo, Grover, Cookie Monster, Abby Cadabby, dan beberapa teman mereka saat mereka harus mencari cara baru untuk bermain dan belajar bersama.

Menghibur siapa pun mulai dari petugas UGD, para dokter dan para pahlawan yang sehari-hari bertugas membantu keluarga-keluarga melalui krisis kesehatan saat ini dengan keseruan memanggang kue di rumah, program ini hadir dalam bentuk video conference yang akrab, apa yang kini sangat akrab dirasakan para penonton.

Selebritas dan sahabat Sesame Street akan menyanyi, membuat permainan, dan melakukan gerakan tarian kocak.

Tracee Ellis Ross melakukan permainan Elmo Says, Lin-Manuel Miranda muncul beberapa kali pada Old McDonald Had a Farm, Anne Hathaway dan Elmo menari dengan Head, Shoulders, Knees, and Toes, dan banyak lagi.

Anak-anak akan menyukai kunjungan para sahabat Sesame Street ini, dan para pengasuh akan berterima kasih atas kesempatan belajar dari tayangan yang ceria ini untuk digunakan saat di rumah.

Sesame Workshop berkomitmen mendukung para keluarga dalam melalui kondisi tak menentu ini melaui inisiatif terbaru Caring for Each Other. Seiring situasi yang terus meluas, SesameStreet.org/caring akan melakukan update untuk memenuhi kebutuhan para pengasuh dan anak-anak.

Caring for Each Other dirancang untuk membantu para orangtua memberikan kenyamanan dan mengatasi kecemasan, menciptakan rutinitas, menumbuhkan minat belajar di rumah, dan menjaga Kesehatan anak-anak secara fisik dan psikis. Selain itu tersedia lebih dari 110 ebook Sesame Street secara gratis di berbagai ebook platform ternama. (RO/OL-1)