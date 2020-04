Taylor Swift Batalkan Konser hingga 2021

PENYANYI asal Amerika Serikat, Taylor Swift, 30, membatalkan semua penampilan live-nya yang dijadwalkan tahun ini, termasuk rangkaian tur konsernya, yang mundur hingga 2021 karena pandemi virus korona baru (covid-19). Swift melalui pernyataannya di Twitter, kemarin, menyatakan bahwa keselamatan semua orang merupakan prioritas utamanya.

Ia juga menyatakan dukungannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah di seluruh dunia yang melarang adanya pertemuan publik secara masif seperti konser.

"Dengan banyak acara di seluruh dunia telah dibatalkan dan atas arahan dari pejabat kesehatan untuk membantu mencegah penyebaran covid-19, sayangnya keputusan telah dibuat untuk membatalkan semua live," kata pelantun Shake It Off dan 22 itu.

Pemenang termuda album of the year Grammy Awards 2009 itu memastikan bahwa rangkaian konsernya di AS dan Brasil akan dijadwalkan kembali pada 2021, dengan tanggal yang akan diumumkan akhir tahun ini.

Sementara itu, tiket yang diadakan untuk tiap-tiap pertunjukan akan ditransfer ke tanggal pertunjukan baru secara otomatis dari pihak pemegang tiket. Bagi yang menginginkan pengembalian uang, tiket akan tersedia mulai 1 Mei. "Aku berharap dapat melihat kalian semua bahagia dan sehat dalam waktu dekat ini di masa depan," ujar dia. (Ant/H-2)