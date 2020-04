PT KAI Kurangi Jadwal Perjalanan KA Prameks

MANAJER Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Eko Budiyanto mengungkapkan, perjalanan KA Lokal Prambanan Ekspres (Prameks) akan dikurangi dan pembatalan perjalanan KA Joglosemarkerto dan KA Sancaka.

"Kebijakan tersebut, kata dia, diambil karena minimnya jumlah penumpang dan mencegah penyebaran virus corona," terang Eko, Sabtu (18/4).

Ia mencontohkan, penumpang Prameks rata rata per hari sebelum pandemi korona atau covid-19 berkisar antara 8.000 orang per hari, sedangkan pada April 2020 per hari hanya sekitar 1.200 penumpang.

Mulai 20 April 2020, 13 perjalanan KA Prambanan Ekspres (Prameks) dibatalkan, yaitu 3 KA relasi Solo Balapan - Yogyakarta, 3 KA relasi Solo Balapan - Kutoarjo, 2 KA relasi Yogyakarta - Solo Balapan, 4 KA relasi Kutoarjo - Solo Balapan, dan 1 KA relasi Yogyakata - Kutoarjo.

Mulai 20 April 2020, 4 perjalanan KA Joglosemarkerto dibatalkan, yaitu 1 KA relasi Purwokerto - Solo Balapan, 1 KA relasi Solo Balapan - Semarang Tawang, 1 KA relasi Solo Balapan - Yogyakarta, dan 1 KA relasi Yogyakarta - Solo Balapan.

Mulai 21 April 2020, dua perjalanan KA Sancaka dibatalkan, yaitu 1 KA relasi Yogyakarta - Surabaya Gubeng dan 1 KA relasi Surabaya Gubeng - Yogyakarta.

"Pembatalan perjalanan ini diberlakukan sementara hingga 30 April, atau dapat menyesuaikan kembali sesuai situasi maupun kondisi di lapangan," kata dia.

Pihaknya memohon maaf kepada para calon penumpang yang dibatalkan perjalanannya dan bea tiket akan dikembalikan 100%.

Eko mengatakan, masih ada 8 perjalanan KA Lokal Prameks yang beroperasi.

Ada 4 perjalanan KA Prameks relasi Yogyakarta - Solo Balapan, yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta pukul 05.15 WIB, 08.20 WIB, 12.05 WIB, dan 15.55 WIB. Selain itu, ada 4 perjalanan relasi Solo Balapan - Yogyakarta, yang berangkat dari Stasiun Solo Balapan pukul 06.35 WIB, 09.50 WIB, 14.20 WIB, dan 18.12 WIB.

KA jarak jauh yang masih operasional melintasi wilayah Daop 6 Yogyakarta adalah KA Wijayakusuma relasi Cilacap - Yogykarata - Solo Balapan - Surabaya Gubeng - Ketapang (PP), KA Bima relasi Surabaya Gubeng - Yogyakarta - Solo Balapan - Gambir (PP), KA Ranggajati relasi Cirebon - Yogyakarta - Solo Balapan - Surabaya Gubeng - Jember (PP), dan KA Kahuripan relasi Blitar - Purwosari - Lempuyangan - Kiaracondong (PP).

Tiket KA yang beroperasi tetap dijual hanya 50% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Petugas PT KAI juga akan mengecek suhu tubuh saat proses boarding dan kami harap para penumpang selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan dengan sabun maupun menggunakan hand sanitizer sebelum bepergian

Penumpang harus mematuhi menjaga jarak saat di Stasiun maupun saat perjalanan menggunakan kereta. Yang tidak kalah penting, para penumpang juga wajib menggunakan masker saat di stasiun maupun sepanjang perjalanan di dalam Kereta. (X-15)