The Rolling Stones akan Tampil Khusus Dukung Petugas Medis

BAND legendaris, The Rolling Stones dipastikan akan tampil dalam sebuah acara khusus yang akan disiarkan ke seluruh dunia, Sabtu (18/4). Acara tersebut digelar untuk memberikan dukungan kepada para tenaga medis yang saat ini berada di garda terdepan dalam memerangi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

"Acara yang diadakan organisasi advokasi internasional Global Citizen bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan superstar Lady Gaga ini bermaksud untuk memberikan momen persatuan global dalam perjuangan untuk memerangi Covid-19," kata CEO Global Citizen, Hugh Evans.

Selain The Rolling Stones, acara yang rencananya berlangsung selama enam jam ini akan dimeriahkan artis-artis papan atas dunia seperti Taylor Swift dan Billie Eilish. Penyanyi lain seperti Celine Dion, Elton John, Paul McCartney, dan Stevie Wonder dikabarkan juga akan tampil dalam acara tersbeut

Juru bicara Global Citizen mengkonfirmasi bahwa keempat personel The Rolling Stones yaitu Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, dan Ronnie Wood telah menyatakan kesediaananya untuk tampil dalam acara tersebut.

"Kami merasa terhormat diundang menjadi bagian dari One World: Together at Home, walau kami kini berada di rumah," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Pandemi virus korona yang menewaskan lebih dari 145.600 orang di seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi global telah memberikan pukulan serius bagi industri hiburan. Tur konser The Rolling Stones di 15 kota di Amerika Serikat yang direncanakan mulai bergulir 8 Mei juga harus ditunda akibat pandemi Covid-19. (AFP/R-1)