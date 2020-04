Kemensos Berikan Sembako untuk Warga Terdampak Korona di Jakarta

KEMENTERIAN Sosial RI menyalurkan bantuan sosial sembako dari Presiden RI dalam rangka penanganan covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Bantuan itu terutama ditujukan untuk masyarakat terdampak yang kurang mampu.

"Merespon cepat arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera menyalurkan bantuan sosial, maka Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Jumat, (17/4).

Baca juga: Ekonomi Masyarakat Tertekan Covid-19, Kemensos Salurkan Bantuan

Ia menjelaskan indeks bantuan adalah Rp600 ribu per keluarga per bulan. Setiap bulan bantuan ini disalurkan dua kali masing-masing Rp300 ribu per paket sembako, termasuk kemasan dan ongkos kirim. Bansos sembako terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi.

Waktu pengiriman bantuan adalah April, Mei, dan Juni. Bantuan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19 yakni DKI Jakarta sebanyak 1,3 juta KK.

Mensos mengatakan mekanisme penyaluran bansos dimulai dari penyediaan dan pengemasan sembako di gudang penyedia barang kemudian dikirimkan ke rumah KPM. Mekanisme ini ditempuh agar penerima bansos tidak keluar rumah di masa pencegahan pandemi covid-19 ini.

"Mekanisme ini sesuai dengan kampanye yang selalu saya sampaikan agar masyarakat #dirumahaja, karena bansos kami yang antar," sebut Mensos.

Selanjutnya, untuk distribusi bantuan sembako, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia serta ojek online.

"Teknisnya diatur di sana, nantinya akan dibantu juga oleh para pengojek online untuk penyaluran hingga ke rumah warga,” paparnya.

Dia memaparkan apabila KPM tidak ditemukan karena hal-hal tertentu, sembako diserahkan ke Suku Dinas Sosial melalui lurah dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Bansos kemudian diserahkan oleh Suku Dinas Sosial kepada KPM pengganti yang layak menerima bansos.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang dialami warga Jakarta dalam menghadapi dampak covid-19 ini. Saya mengimbau semua pihak agar tetap berada di rumah, bekerja dan produktif di rumah. #janganmudik, cegah penularan dan sayangi keluarga," pungkas Juliari. (Fer/A-1)