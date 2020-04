Cuci Tangan Dengan Sabun Antiseptik Bisa Memutus Penularan Virus

DI tengah pandemi covid-19, pemerintah merekomendasikan sosialisasi hidup bersih dan higienis, terutama kebersihan diri, saluran perpanasan dan keamanan pangan. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) telah mengeluarkan program edukasi online untuk melawan virus covid-19 ini di masyarakat. Dua program edukasi daring ini terkait pencegahan dan penanganan covid-19 dengan antiseptik. Dan program kedua adalah hasil klinis penggunaan antiseptik secara rasional dalam menghadapi covid-19.

Ketua Umum Adinkes, dr Krishnajaya MS mengatakan Asosasi Dinas Kesehatan senantiasa menduung pemerintah dalam upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan pemberdayaan masyarakat terutama pelayanan primer.

"Untuk itu, kapabilitas Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah harus terus dikembangkan. Salah satunya melalui edukasi. Dan kali ini, melihat Indonesia sedang berjuang melawan covid-19, maka edukasi fokus pada Penguatan Manajemen Response Pandemi covid-19," kata Krishnajaya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Dalam program edukasi ini,Kementerian Kesehatan memiliki mitra strategis dengan Mundipharma. Country Manager Mundipharma Healthcare Indonesia, Mada Shinta Dewi membenarkan bahwa pihaknya menjadi mitra strategis Kementerian Kesehatan RI melalui Nota Kesepahaman dalam kerangka Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di saat wabah.

"Dalam wabah pandemi covid-19, kami mendukung pemerintah Indonesia, khususnya garda terdepan di pelayanan primer melalui jejaring Adinkes untuk menghadapi covid-19, cegah dan putus rantai pesebaran infeksi covid-19," tegasnya.

Pada kesempatan sama Ketua Departemen Laboratorium Mikrobiologi FKUI, dr Anis Kurniawati, Sp.MK mengatakan di saat data efektivitas terhadap SARS-CoV-2 masih terbatas, penggunaan antiseptik dengan aktivitas mikrobisidal berspektrum luas. Ia mencontohkan Povidone-Iodine dapat mendukung dalam mencegah penyebaran infeksi saat wabah covid-19.

Educator & Trainer Mundipharma, dr. Mery Sulastri menambahkan berdasarkan penelitian yang dirilis oleh The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) dan The US Centers for Disease Control (CDC) merekomendasikan penggunaan sabun antiseptik untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan organisme dan mengurangi jumlah mikroba lebih lanjut. Salah satu antiseptik, Povidone-Iodine (PVP-I) terbukti secara klinis memiliki spektrum luas terhadap virus, bakteri, dan kuman pathogen termasuk SARS dan MERS. (OL-3)