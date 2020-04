AS Lockdown, Anak Donald Trump Malah Pelesiran

WARGA Amerika Serikat (AS) diminta untuk tetap di rumah selama pandemi virus korona atau covid-19 seiring kebijakan lockdown. Akan tetapi, putri Presiden AS Donald Trump yang juga penasihat senior Gedung Putih, Ivanka Trump, malah pelesiran ke New Jersey untuk merayakan Paskah.

Anak perempuan tertua Presiden AS dan keluarganya melakukan perjalanan dari Washington DC ke Trump National Golf Club di Bedminster untuk merayakan Paskah.

"Perjalanannya bukan komersial," kata Gedung Putih, seperti dikutip dari BBC, Jumat (17/4). "Dia memilih untuk menghabiskan liburan secara pribadi bersama keluarganya," tambahnya.

Baik Ibu Kota AS Washington DC dan New Jersey berada di bawah perintah agar warganya tetap berada di rumah.

Berdasarkan pernyataan Gedung Putih kepada media AS,Ivanka dan suaminya Jared Kushner bersama ketiga anak mereka pergi ke fasilitas tertutup yang dianggap sebagai rumah keluarga.

Gedung Putih menambahkan bahwa perjalanannya tidak berbeda dengan yang dia lakukan saat bepergian ke atau dari tempat kerja dan lokasinya tidak terlalu padat dibandingkan dengan daerah sekitar dekat rumahnya di Washington.

Menurut pedoman federal saat ini, warga harus menghindari perjalanan bebas, pergi berbelanja, dan kunjungan sosial.

Saat ini ada 653.825 kasus covid-19 yang dikonfirmasi di negara itu, dengan hampir 31.000 kematian, menurut Johns Hopkins University.

Washington DC telah berada di bawah perintah tetap berada di rumah sejak 1 April. Penduduk hanya boleh meninggalkan rumah untuk perjalanan yang penting.

New Jersey telah menjadi hotspot wabah virus korona, dengan lebih dari 71.000 kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 3.100 kematian. New Jersey menjadi hotspot kedua setelah tetangganya, New York, yang merupakan pusat pandemi korona di AS. (X-15)