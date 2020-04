Pesan Seniman Yayoi Kusama bagi Dunia

Seniman kontemporer asal Jepang yang terkenal dengan obsesinya terhadap motif polkadot berwarna kuning, Yayoi Kusama, menulis sebuah pesan untuk merespons pandemi global yang terjadi saat ini.

Yayoi Kusama ialah salah telah seniman kontemporer yang karya-karyanya cukup mendunia. Ia telah aktif berkesenian sejak 1970-an. Ia bahkan pernah menggelar tur pameran instalasi seni di AS dan Eropa, juga Asia - - termasuk Indonesia-- yang banyak menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar karyanya ia dedikasikan untuk menggambarkan obsesi dan keinginannya keluar dari trauma psikologis yang pernah ia alami di masa lalu.

Baru-baru ini seniman nyentrik yang kini berusia 91 tahun ini menuliskan sebuah pesan panjang yang ia tujukan untuk membangkitkan semangat orang-orang di seluruh dunia agar bersatu padu bangkit melawan Korona.

Pesan yang berisi syair-syair panjang penggugah semangat dari Yayoi Kusuma ini pertama kali dibagikan oleh Galery Victoria Miro dalam unggahan instagramnya per tanggal 16/4, pesan tersebut kemudian dibagikan oleh beberapa galeri seni di dunia dalam berbagai terjemahan bahasa, salah satunya adalah Museum Macan (Modern and Contemporary Art in Nusantara) Jakarta.

Berikut adalah nukilan dari 'Pesan dari Yayoi Kusuma Kepada Dunia', yang dilansir dari instagram Museum Macan, jakarta:

Sebuah Pesan dari Yayoi Kusuma

Hari ini, dimana dunia sedang menghadapi Covid -19, saya merasa perlu untuk mengemukakannya dengan pesan ini:

Meskipun berkilau di luar jangkauan, saya terus berdoa agar harapan bersinar

Kilau cahayanya menerangi jalan kita

Cahaya kosmis yang lama ditunggu-tunggu

Kini saat kita menemukan diri kita di sisi gelap dunia

Para dewa akan berada di sana untuk memperkuat harapan yang telah kita sebar ke seluruh jagat raya

Untuk mereka yang tertinggal, kisah tiap pribadi dan kisah orang yang mereka cintai

Saatnya mencari nyanyian kasih untuk jiwa kita

Di tengah ancaman bersejarah, sebuah ledakan singkat dari titik cahaya ke masa depan

Mari bernyanyi lagu masa depan yang indah dengan riang

Ayo berangkat

Terangkul oleh cinta yang dalam dan usaha seluruh orang di dunia

Kini saatnya untuk mengalahkan, untuk membawa damai

Kita berkumpul untuk cinta dan saya harap dapat memenuhi hasrat tersebut

Waktunya telah tiba untuk melawan dan mengalahkan ketidakbahagiaan kita

Untuk COVID-19 yang menghadang jalan kita

Saya perintahkan untuk Hilang dari bumi ini

Kita harus lawan

Kita harus lawan monster mengerikan ini

Kini saatnya seluruh orang di dunia untuk bangkit

Rasa terima kasih mendalam saya sampaikan kepada semua orang yang sudah berjuang.

Revolusionis dunia oleh Seni

Dari Yayoi Kusama.

(M-2)