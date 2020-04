​​​​​​​7 Negara Bagian di AS Perpanjang Lockdown Akibat Covid-19

TUJUH negara bagian di AS, pada Kamis (16/4), memperpanjang penutupan untuk mengekang pandemi virus korona hingga 15 Mei ketika Presiden AS Donald Trump bersiap merinci rencananya untuk mengakhiri lockdown di negara bagian AS yang paling tidak terpengaruh pada 1 Mei.

Gubernur New York Andrew Cuomo memperpanjang aturan untuk tetap berada di rumah selama dua minggu lagi meskipun ada tren penurunan dalam hal seperti rawat inap terkait kasus virus korona di New York.

Dia mengatakan bahwa perpanjangan pembatasan pada bisnis dan kehidupan sosial itu berkoordinasi dengan enam negara tetangga yang setuju untuk mengambil pendekatan regional terkait pembukaan kembali negara bagian.

Pekan lalu, Los Angeles memperpanjang pembatasannya hingga 15 Mei dan District of Columbia melakukan hal yang sama pada Rabu.

"Apa yang terjadi setelah itu, saya tidak tahu, kita akan lihat, tergantung pada apa yang dikatakan oleh data," kata Cuomo, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (17/4).

Jumlah kematian yang tercatat di AS pada Rabu naik 2.500. Korban tewas di AS sekarang lebih dari 31.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. (CNA/A-2)