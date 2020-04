Trump Sebut Ada Tiga Tahapan untuk Akhiri Lockdown

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kamis (16/4), mengusulkan pedoman yang berisi bahwa gubernur negara bagian AS bisa menghidupkan kembali ekonomi AS dari masa penutupan akibat virus korona (covid-19) dalam tiga tahap.

Dalam briefing hariannya mengenai virus korona, Trump memperdebatkan bahwa penutupan yang berkepanjangan bisa sangat berbahaya bagi ekonomi dan masyarakat AS.

"Kami tidak membuka semuanya sekaligus, tetapi satu langkah hati-hati," kata Trump kepada wartawan, tanpa dirinya memberikan rincian tentang pedomannya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (17/4).

"Lockdown yang berkepanjangan digabungkan dengan depresi ekonomi yang dipaksakan akan menimbulkan korban yang banyak sekali dan luas jangkauannya pada kesehatan masyarakat," kata Trump.

Pedoman federal yang baru merekomendasikan bahwa negara bagian mencatat adanya penurunan dalam kasus virus korona selama 14 hari sebelum dimulainya proses pembukaan kembali dalam tiga tahap.

Dokumen tersebut menjabarkan rencana Trump untuk membuka bisnis di negara-negara bagian di seluruh negeri yang telah dirusak oleh pandemi dan dampak ekonominya meskipun tanggung jawab untuk keputusan semacam itu ada pada otoritas negara bagian, bukan federal.

Sebelum negara dibuka kembali, rumah sakit harus memiliki "program pengujian yang kuat" yang mencakup pengujian antibodi untuk petugas kesehatan, kata pedoman itu.

Negara-negara bagian harus memiliki kemampuan untuk mengatur tempat-tempat pemindaian dan pengujian untuk orang-orang dengan gejala dan juga kemampuan melacak kontak. Selain itu, fasilitas perawatan kesehatan harus bisa menyediakan alat pelindung diri secara mandiri dan menangani lonjakan jika kasus covid-19 meningkat lagi.

Adapun fase pertama dalam hal pembukaan kembali negara bagian di AS, pedoman mengatakan kelompok lebih dari 10 orang harus dihindari. Perjalanan yang tidak penting harus diminimalkan, bekerja dari rumah harus didorong, dan area umum di kantor ditutup.

Sekolah tetap ditutup pada fase 1, tetapi tempat-tempat besar seperti bioskop, restoran, stadion, dan tempat ibadah dapat dibuka dengan protokol jarak fisik yang ketat.

Rumah sakit yang telah terpukul oleh krisis kesehatan bisa melanjutkan operasi secara elektif dan gedung olahraga bisa dibuka kembali dengan protokol baru. Bar harus tetap ditutup.

Pada fase kedua, berlaku untuk negara bagian dan wilayah yang tidak memiliki lonjakan dalam kasus virus korona. Pedoman merekomendasikan kelompok lebih dari 50 orang harus dihindari. Perjalanan yang tidak penting dapat dilanjutkan pada periode ini.

Sementara itu, sekolah dan kamp-kamp pemuda bisa berkumpul kembali dan bar dapat dibuka kembali.

Pada fase ketiga, mencakup penempatan staf di tempat kerja yang tidak terbatas.

Seorang pejabat Gedung Putih menggambarkan bahwa pedoman itu sebagai konservatif dan mencatat bahwa mereka telah disetujui oleh para dokter terbaik dari gugus tugas untuk penanganan virus korona.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa beberapa negara bagian dengan jumlah infeksi yang rendah akan siap untuk memulai kembali kegiatan ekonomi lebih cepat daripada yang terpukul oleh virus.

Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa setiap gubernur bisa melihat rekomendasi sebagai panduan.

"Mereka berlapis-lapis," kata pejabat itu. Ia pun menambahkan bahwa itu disetujui oleh para pakar medis di gugus tugas. (CNA/A-2)