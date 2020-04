Diterpa Pengangguran Naik, Wall Street Dibuka Sedikit Menguat

SAHAM-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat, dibuka sedikit lebih tinggi pada Kamis pagi waktu setempat atau Jumat (17/4) , setelah rilis klaim pengangguran mingguan di negara itu. Tak lama setelah pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 38,84 poin atau 0,17 persen menjadi 23.543,19. Indeks S&P 500 naik 17,02 poin atau 0,61 persen menjadi 2.800,38 dan Indeks Komposit Nasdaq bertambah 81,45 poin atau 0,97 persen menjadi 8.474,63.



Jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat mencapai 5,2 juta orang, minggu lalu karena wabah covid-19 terus mengguncang tenaga kerja. Jumlah pengangguran minggu ini lebih rendah dibandingkan pada dua minggu lalu yang menembus 6 juta orang. Demikian laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

Angka pengangguran pada pekan ini memang turun 1,37 juta dari minggu sebelumnya tetapi melebihi perkiraan analis sebesar 5 juta. Hal itu juga menjadikan total empat minggu menjadi lebih dari 20 juta menganggur di tengah goncangan covid-19.

Berbagai data yang dirilis akhir-akhir ini menunjukkan wabah covid-19, mulai berdampak besar pada perekonomian AS. Awal pekan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi AS akan mengalami kontraksi 5,9 persen tahun ini. Ekuitas AS merosot pada hari Rabu dengan Indeks Dow Jones turun lebih dari 400 poin di tengah serangkaian data dan laporan pendapatan yang mengecewakan. (OL-3)