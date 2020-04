Vitamin C Mampu Perbaiki Sistem Kerja Paru

TIDAK hanya menjaga sistem kekebalan tubuh, vitamin C bahkan mampu memperbaiki sistem kerja paru. Hal itu dikemukakan oleh Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB Ali Khomsan kepada Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Agar tubuh kita mampu menangkal penyerbu-penyerbu asing (virus, kuman, dan bakteri), maka limfosit (sel darah putih) harus tersedia dalam jumlah yang cukup.

Nah, mengonsumsi vitamin C dosis tinggi diketahui dapat meningkatkan produksi limfosit. Pasalnya, vitamin C bekerja seperti antibiotik di dalam tubuh untuk menghancurkan virus penyebab penyakit.

"Vitamin C juga akan meningkatkan kadar glutation di dalam tubuh. Glutation adalah antioksidan di dalam tubuh yang dapat menjaga kekebalan tubuh. Konsumsi vitamin C 500 mg sehari dapat meningkatkan kadar glutation tubuh sampai 50%," beber Ali.

Terkait dengan covid-19 yang menyerang saluran pernapasan, kata Ali, ternyata vitamin C juga punya kemampuan untuk memperbaiki sistem kerja paru-paru. Mereka yang rajin mengonsumsi vitamin C peluang untuk menderita bronkitis kronis lebih rendah. "WHO menganjurkan konsumsi sayur dan buah mengandung vitamin C setiap hari 400 g, terdiri atas 250 g buah dan 150 g sayuran," beber Ali.

Kehadiran vitamin E juga penting. Ali menuturkan, sel limfosit dan mononuclear di dalam tubuh manusia mengandung konsentrasi vitamin E yang paling tinggi. "Oleh karena itu, konsumsi vitamin E yang cukup akan bermanfaat untuk pembentukan antibodi dan sekaligus mengurangi morbiditas dan mortalitas," ujarnya. (H-2)